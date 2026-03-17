El 20 de marzo inicia el “Campeonato Estatal Absoluto de Ajedrez Oaxaca 2026” (20:16 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. El complejo deportivo Hermanos Flores Magón será el escenario para llevar a cabo el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo, el “Campeonato Estatal Absoluto Oaxaca 2026”, la justa de ajedrez convoca a las categorías absoluto (primera fuerza) y absoluto infantil.

La cuota de participación es de $350 en la categoría absoluta, mientras que la división infantil tiene un costo de $200 pesos. Las inscripciones se pueden llevar a cabo mediante transferencia bancaria, hasta el jueves 19 de marzo. Se les recuerda que todos los que se inscriban el día del evento, jugarán en la segunda ronda.

El evento es organizado por el Instituto del Deporte de Oaxaca y la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca, con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México. Las categorías de participación convocan a primera fuerza, mixta varonil y femenil, así como absoluto infantil, sub 14 mixta, varonil y femenil.

Para participar es indispensable cubrir su afiliación a la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca, antes de iniciar el torneo, ser originario del Estado de Oaxaca, tener por lo menos un año de residencia (comprobable) en territorio oaxaqueño. El sistema de competencia será suizo a 6 rondas, en tanto el tiempo de reflexión es de 90 minutos + 30 segundos de incremento por jugada, desde la jugada inicial.

La premiación en la máxima categoría es de $6,000 pesos para el primer lugar y título de campeón del estado de Oaxaca, el segundo sitio se lleva $4,000 pesos, el tercero recibe $3,000 pesos, para el cuarto sitio se contemplan $2,000 pesos, en tanto el quinto gana $1,500 pesos. Mientras que en la categoría infantil, el primer lugar recibe un equipo de ajedrez, medalla y título de campeón.

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