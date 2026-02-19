De momento, Sheinbaum descarta cambios en su gabinete (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que, por el momento, no tiene pensado realizar cambios en su gabinete.

Durante su conferencia Mañanera, desde Palacio Nacional, a la mandataria nacional se le cuestionó sobre la posibilidad de realizar modificaciones en la estructura de sus colaboradores, a lo que se limitó a responder que no.

Falso el borrador de la reforma

En otro tema, la Presidenta consideró que no tiene caso presentar una propuesta de Reforma Electoral ‘desdibujada”, pues se deben tomar en cuenta las inquietudes de la población.

En su conferencia Mañanera, en Palacio Nacional, la mandataria informó que el próximo martes presentará la iniciativa de modificaciones al sector electoral. Sheinbaum calificó como falso el borrador que circuló de la reforma electoral y pidió esperar a que se presente la iniciativa.

Consideró que no tiene caso una reforma electoral desdibujada, porque hay temas que pidió la población, por lo que el próximo martes se dará toda la información sobre la propuesta de modificaciones.

El pasado miércoles, la presidenta Sheinbaum pidió a los actores políticos no adelantarse y esperar a la presentación oficial de la reforma electoral para fijar posicionamientos.

‘Sin adelantarse’, dice Sheinbaum sobre su reforma electoral

Durante su conferencia Mañanera, en Palacio Nacional, la mandataria también tuvo un cuestionamiento sobre una probable falta de consenso entre el PT, Morena y PVEM, lo que podría impedir alcanzar la mayoría calificada en el Legislativo.

Al respecto, la titular del Ejecutivo federal dijo: “Vamos a esperar al día que enviemos la reforma, ahí ya platicamos de todo, no nos adelantemos“.

Algunos de los puntos que incluirán los cambios serán que “sí vamos a plantear pues que ahora sí los consejeros electorales no ganen más que la Presidenta, porque muchos de ellos se ampararon”.

En la conferencia del pasado martes, la Presidenta anunció que la próxima semana se va a presentar el proyecto de reforma electoral.

En Palacio Nacional, durante su conferencia Mañanera, la mandataria nacional delineó los principales puntos que tendrán los cambios en materia electoral, porque “no es mandar una reforma por mandar”.

Aseveró que las prioridades son disminuir los costos de la organización de elecciones, que las listas de candidatos plurinominales no se realicen por las cúpulas, así como fortalecer el voto de mexicanos en el exterior.

