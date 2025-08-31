Atletas en silla de ruedas sufren impactante caída en un bache durante el Maratón de CDMX (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. El Maratón de la Ciudad de México 2025 se vio manchado por un momento lamentable, después de que dos competidores en silla de ruedas sufrieron un impactante accidente por caer en un bache.

Así fue el momento

El suceso ocurrió entre quienes dominaban en ese momento la carrera. El atleta que marchaba en primer lugar se encontró con el bache y de inmediato cayó al piso, mientras que la persona que venía detrás de este participante no pudo evitar el contacto debido a la cercanía.

De inmediato, cuerpos médicos atendieron a los afectados, pero se desconoce si estos terminaron o no el Maratón de la Ciudad de México.

Causa indignación en redes

Dicha noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, generando gran indignación entre los usuarios, quienes lamentaron que el evento se haya visto manchado por un problema que aqueja a miles de ciudadanos día con día.

“Una caída que nos recuerda que aún falta mucho por hacer”, “Qué lamentable, dos atletas en silla de ruedas sufrieron una severa caída debido a que la ruta del Maratón de la CDMX está lleno de baches”, fueron algunos de los comentarios.

