FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr., ¿qué pasará con el boxeador mexicano? (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de impugnación contra la decisión del juez de control en Sonora, Enrique Hernández Miranda, quien permitió que Julio César Chávez Jr., hijo del histórico campeón de boxeo mexicano, enfrentara su proceso penal en libertad condicional.

Será un Tribunal Colegiado federal el encargado de analizar si la medida otorgada se ajusta a derecho o si debe revocarse para que el exboxeador permanezca en prisión preventiva mientras se desahogan las investigaciones.

¿De qué acusan a Julio César Chávez Jr.?

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, Chávez Jr. enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego.

Las investigaciones lo relacionan con presuntas operaciones de introducción ilegal de armamento a territorio nacional, delito catalogado como de alto impacto por su vínculo con la violencia criminal.

El pasado 24 de agosto, el juez Hernández Miranda resolvió vincularlo a proceso, aunque al mismo tiempo le otorgó medidas cautelares que le permiten enfrentar el juicio fuera de prisión, lo que generó inconformidad en la FGR.

Argumentos de la Fiscalía

La Fiscalía sostiene que los delitos imputados a Chávez Jr. ameritan mayor severidad, pues la libertad condicional podría dificultar el curso de las indagatorias y comprometer la seguridad del proceso.

El recurso busca que el tribunal federal determine si la resolución inicial fue adecuada o si debe imponerse la medida de prisión preventiva en un penal de Sonora.

¿Qué medidas cautelares enfrenta Chávez Jr.?

Aunque el exboxeador no permanece en prisión, sí debe cumplir con una serie de restricciones impuestas por el juez, entre ellas:

Presentarse periódicamente ante la autoridad judicial .

. No salir del país sin autorización .

. Mantener domicilio fijo durante el proceso.

Estas disposiciones podrían modificarse si el Tribunal Colegiado decide revocar la resolución del juez de control.

¿Qué dijo Julio César Chávez padre?

El caso ha tenido gran resonancia no solo por la relevancia mediática del acusado, sino también por la reacción de su padre, el expugilista Julio César Chávez González, considerado una de las máximas glorias del boxeo mexicano.

Aunque ha evitado pronunciarse a detalle sobre el proceso judicial, en entrevistas previas expresó preocupación por la situación de su hijo y pidió respeto al desarrollo legal de las investigaciones.

Próximos pasos en el proceso contra el boxeador mexicano

La resolución del Tribunal Colegiado será determinante para definir si Chávez Jr. seguirá enfrentando las acusaciones en libertad o si será enviado nuevamente a prisión preventiva.

El tribunal deberá analizar la legalidad de la medida impugnada y valorar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa. Hasta entonces, el exboxeador continuará bajo las medidas cautelares dictadas por el juez Hernández Miranda.

Ejecentral

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir