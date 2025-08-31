Pronostican lluvias de intensidad variable en gran parte de Oaxaca durante este domingo (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias generalizadas en Oaxaca de intensidad variable, con mayores acumulados y algunas tormentas localmente fuertes con énfasis sobre el Istmo de Tehuantepec, Costa y Sierra Sur.

Lo anterior, debido a remanentes de la onda tropical número 28 y el acercamiento de la 29, en combinación con una baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico sobre el pacífico sur y un canal de baja presión.

Por otro lado, se tendrá desarrollo de mar de fondo, oleaje elevado y mar picado a lo largo de la línea costera.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el primer frente frío de la temporada se extiende sobre el noroeste de México, sin efectos para el estado hasta el momento.

Las temperaturas para este domingo son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 27 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 35 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 32 grados.

• Costa, mínima de 22 y máxima de 35 grados.

• Mixteca, mínima de 14 y máxima de 27 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 30 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 24 grados.

• Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

