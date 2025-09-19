Ataque armado deja un muerto y tres heridos en Juchitán (21:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 18 de septiembre. Un grupo de mototaxistas fue atacado a balazos la tarde de este jueves mientras se encontraban reunidos a un costado de la estación del tren. Como resultado del ataque, una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas.

Según testigos, los lesionados fueron trasladados por sus propios medios al Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes”, mientras que el cuerpo sin vida fue retirado del lugar por familiares de la víctima. La zona fue acordonada por elementos de seguridad, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Los heridos fueron identificados como Juan Germán, de 42 años de edad; Felipe Jimenes, de 40; y Gael Santiago, cuya edad no fue precisada. La persona fallecida fue identificada como Juan Carlos, de 38 años, quien presuntamente también formaba parte del grupo de mototaxistas.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre el móvil del ataque, aunque ya se encuentra abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

