Hernán Bermúdez llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano, luego de escalas y casi 30 horas de traslado desde Paraguay (20:31 h)

Toluca, 18 de septiembre. En punto de las 19:00 horas, Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y líder de la organización criminal la Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) arribo al Aeropuerto Internacional de Toluca después de ser extraditado de Paraguay a territorio mexicano, el ex funcionario fue detenido en su casa de este país durante la noche del viernes 12 de septiembre.

Tras casi 30 horas, “El Abuelo” o “Comandante H”, pisó suelo mexiquense, luego de salir de Paraguay hacia Bogotá y realizar una escala en Tapachula, Chiapas para posteriormente ser trasladado a Toluca.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Hernán “N” será dirigido en un vehículo tipo rhino de la Fiscalía General de la República desde el Aeropuerto en Toluca con rumbo al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”.

Un operativo de seguridad se mantiene afuera del Aeropuerto Internacional de Toluca en espera de la llegada de Hernán “N” ex líder de la barredora, grupo delictivo perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL Cerca de las 9 de la mañana, arribó un camión tipo Rhino de la policía Federal Ministerial en el que se presume, estaría siendo trasladado hacia el Penal Federal número 1 del Altiplano.

El presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena es trasladado a México, tras ser expulsado de Paraguay, el 17 de septiembre de 2025. Foto: Especial

