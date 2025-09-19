DiCaprio, Benicio del Toro y Chase Infiniti sorprenden con visita a la CDMX (22:00 h)

Ciudad de México, 18 de septiembre. Los actores Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Chase Infiniti sorprendieron a los capitalinos con su visita al Monumento a la Revolución, aquí los detalles.

Este jueves 18 de septiembre, dichas celebridades tomaron por sorpresa a más de uno al dejarse ver en las cercanías del Monumento a la Revolución, uno de los sitios emblemáticos del centro de la Ciudad de México.

La visita de DiCaprio, Del Toro e Infiniti a la capital de México tiene un propósito el cual es la gira de promoción de la cinta ‘One Battle After Another (en español, Una batalla tras otra)’.

Los protagonistas de la cinta, dirigida por Paul Thomas Anderson, posaron desde una terraza y de fondo se apreciaba al Monumento a la Revolución, luciendo atuendos casuales.

En esta misma tarde del jueves, los protagonistas de la película arribarán al centro comercial Parque Toreo, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, para que se realice la alfombra roja en la premiere de ‘One Battle After Another’, prevista para las 19:00 horas.

¿De qué trata la cinta que protagonizan DiCaprio, Benicio del Toro y Chase Infiniti?

Es una cinta de comedia de acción, cuyo elenco incluye también a Sean Penn, Teyana Taylor y Regina Hall.

La sinopsis oficial de la película señala que:

“El revolucionario fracasado Bob (DiCaprio) vive en un estado de paranoia por culpa de los efectos de la droga, sobreviviendo desconectado de la realidad con su enérgica e independiente hija, Willa (Infiniti). Cuando su malvada némesis (Penn) reaparece después de 16 años y desaparece, el exradical lucha por encontrarla, mientras padre e hija luchan contra las consecuencias de su pasado”.

