Ejecutan a cuatro personas en la colonia Las Flores de Matías Romero (21:35 h)

Edwin Meneses

Matías Romero, Oax. 27 de marzo. Cuatro personas fueron ejecutadas la noche de este viernes en la colonia Las Flores, en el municipio de Matías Romero, generando una fuerte movilización policiaca y alarma entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego contra las víctimas, quienes quedaron sin vida en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades únicamente han logrado identificar a las víctimas por sus apodos: “Soto”, “Tamalito”, “Pelón” y “Garnachitas”.

Tras el ataque, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones y ordenó el levantamiento de los cuerpos para su traslado al descanso municipal, donde se espera que en las próximas horas puedan ser identificados de manera oficial.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

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