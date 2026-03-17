Vuelca mujer antes de llegar a Las Tejas, en Tehuantepec (12:00 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 17 de marzo. Una mujer originaria de la ciudad de Oaxaca resultó lesionada tras volcar el vehículo en el que viajaba, metros antes de llegar al paraje conocido como Las Tejas.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Mexicana, delegación Tehuantepec, la femenina fue atendida en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladada a un hospital para su valoración médica.

El accidente ocurrió cuando la conductora, quien se desplazaba en un automóvil compacto, perdió el control de la unidad y terminó volcando de manera aparatosa.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Más tarde, con apoyo de una grúa, la unidad siniestrada fue retirada de la zona.

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