Hallan otro cuerpo sin vida, ahora en la colonia Camilo Flores de Tehuantepec (15:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 15 de febrero. El cuerpo de un masculino sin vida, al parecer con heridas productivas por disparos de arma de fuego, fue localizado esta tarde en la colonia Camilo Flores de esta ciudad.

El hallazgo se registró cerca de las tres de la tarde, en un camino de terracería de la segunda etapa de dicha colonia justo detrás del fraccionamiento la Noria.

Al parecer se trata de un joven que aún no ha sido identificado y el cual presenta disparos de arma de fuego en el cuerpo, sin embargo, la policía no da dado mayores detalles.

En el lugar se concentraron policías municipales quienes acordonaron el área y dieron parte a la fiscalía para que se encargara de las diligencias correspondientes.

