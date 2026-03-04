Asesinan a presidente de la Unión Ganadera en Colima (16:45 h)

Colima, 4 de marzo. El ganadero Samuel González Rodríguez, quien el 1 de marzo resultó reelecto como presidente de la Unión Ganadera del municipio de Cuauhtémoc, asesinado a balazos la noche del martes 3 de marzo de 2026 en Colima.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), el industrial, de 69 años, sufrió un ataque armado cuando se encontraba en el interior de su camioneta, tras salir de un rancho en la colonia La Lagunilla.

Hasta el momento no se ha reportado alguna persona detenida por este crimen, pero continúan las diligencias para identificar a los responsables.

De acuerdo con medios locales, tras la agresión, se le trasladó a un hospital de la localidad para recibir atención médica, pero murió por las heridas de bala.

La FGE informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, así como el aseguramiento de la zona para el levantamiento de indicios.

24Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir