“El Güero” Palma obtiene suspensión judicial contra incomunicación en el penal del Altiplano (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Héctor Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, en contra de presuntos actos de incomunicación y maltrato dentro del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México.

La demanda fue presentada por la defensa del exlíder criminal, quien argumentó en el recurso legal que durante su estancia en el penal de máxima seguridad ha sido sometido a incomunicación, maltrato psicológico o posibles actos de tortura, además de enfrentar un estado constante de estrés.

En respuesta, Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, determinó admitir la demanda de garantías y otorgar una suspensión de plano respecto a los actos denunciados.

Es una de las principales figuras del Cártel de Sinaloa. FOTO: PGR /CUARTOSCURO.COM (Secretarías de Estado/Cuartoscuro)

Ordenan frenar incomunicación o posibles actos de tortura

En la resolución judicial se estableció que la suspensión se concede contra la incomunicación, la tortura o cualquier acto tendiente a que dichas conductas continúen, mientras se analiza el fondo del amparo promovido por la defensa de Palma Salazar.

La suspensión de plano es una medida cautelar prevista en la Ley de Amparo que se concede de manera inmediata cuando se denuncian posibles violaciones graves a derechos fundamentales, como la integridad personal o la prohibición de tortura.

Con esta determinación, las autoridades penitenciarias deberán garantizar que el interno tenga comunicación conforme a la ley y que no se realicen actos que vulneren su integridad física o psicológica mientras continúa el proceso judicial.

Altiplano en el Edomex

Palma enfrenta proceso por homicidio ocurrido en 1992

Actualmente, Héctor Palma Salazar enfrenta un proceso penal por homicidio calificado en agravio de nueve personas, relacionado con hechos ocurridos en 1992 en el estado de Guerrero.

Por esta causa permanece internado en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, uno de los penales de máxima seguridad del país.

El caso ocurre después de que en 2023 Palma Salazar fue absuelto del delito de delincuencia organizada, proceso que había mantenido al exlíder del narcotráfico bajo investigación durante varios años.

Estrategia legal del “Güero” Palma

La admisión del amparo representa un nuevo capítulo en las acciones legales promovidas por la defensa de Palma Salazar dentro del sistema penal federal, en medio de su prolongada permanencia en prisión por distintos procesos judiciales.

Será en las próximas etapas del juicio de amparo cuando el juez determine si existieron o no violaciones a los derechos del interno durante su estancia en el penal del Altiplano.

Mientras tanto, la medida cautelar obliga a las autoridades penitenciarias a abstenerse de realizar cualquier acto que implique incomunicación o afectaciones a su integridad mientras se resuelve el fondo del asunto.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir