Arrebatan espacios a disidencia: Víctor Sánchez Baños (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre.

Arrebatan espacios a disidencia

· Propaganda de medios del gobierno

· Ninguna entrevista para la oposición

· Radio y TV oficiales, sólo es Morena

· MC y PAN, doblegados ante el poder

· Ordena Adán, miliares en el Senado

· Limitan movimiento a los periodistas

· Pisotean a los azules en San Lázaro

· Intimidades, los líderes de Acción Nal.

· Hgo: No juntan firmas para renovación

· Menchaca firme frente a 3er informe

· UNAM y BBVA, renuevan convenio

Hay que tener buena memoria después de haber mentido.

Pierre Corneille (1606-1684) Poeta y dramaturgo francés.

En los tiempos del PRIAN, era impensable que, desde la presidencia de la República, se lanzara línea de acción para bloquear por todos lados los comentarios de los políticos, líderes y ciudadanos opositores.

Ahora, con Morena en el poder y, ante el temor fundado que la oposición recupere el poder para el 2030, crean un cerco informativo a quienes no piensan como ellos; contra quienes creen que el socialismo no es la salida a la miseria que viven más de 80 millones de mexicanos y que, con el gobierno heredado de López Obrador, tuvieron un incremento real (no ficticio de los “otros datos” gubernamentales) de más del 8.7%, de acuerdo a indicadores estadísticos que se manejaban anteriores a los morenistas.

Pero, vayamos al asunto de los medios del Gobierno, más no del Estado mexicano (el Estado somos todos, no solo el gobierno).

A la llegada de AMLO, conocido como el Peje, usó un instrumento que usufrutuó en su gobierno por la CDMX, fue un éxito por que marcaba la agenda de la ciudad y muchas veces, la del país ante la falta de estrategia de comunicación. Andrés López, un depredador político, por instinto, sabía que ese era el camino para ubicarse en las listas de aspirantes a la presidencia, su ambición obsesiva.

Continuó esa estrategia en la Presidencia, con lo que arrebató a los críticos del Peje los micrófonos. Aquí vale la arenga, aunque esos izquierdistas no creen en Dios: “al que madruga, Dios lo ayuda”. Al paso del tiempo, la usó Claudia Sheinbaum en su mandato y se mantuvo como un instrumento para denostar, insultar, descalificar e incluso manejar mentiras para atacar a sus opositores. La diabólica inquisición de las ideas; persecución y castigo de los herejes al pejismo.

Ahora, también en el Ejecutivo usa al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, al mando de Genaro Villamil, como un instrumento propagandístico que bloquea a la oposición, lo que no ocurría en los tiempos presidenciales del PRIAN. No hay pluralidad, como existe en el país; ni tampoco una política en donde no se usen calificativos sin fundamentos teóricos, científicos y periodísticos. Sólo para ellos existe el altar de Morena. Así es el actuar del que se siente el Goebbels del Peje, Jesús Ramírez.

Plural TV, Canal del Nuevo Poder Judicial de la Federación, será el nombre del Canal de la Corte. Su director Mardonio Carballo, un periodista, que se dice nahua, desde ayer encargado dela dirección, y su “línea”, perdón “encomienda” es “si los medios de comunicación han sido fundamentales en la diseminación del racismo, vamos a usarlos ahora para luchar contra él”. Un juicio a la ligera, INJUSTO y grave contra medios, que no menciona sus nombres. La clásica estrategia de Morena, pero ahora en el manejo de la JUSTICIA con Hugo Aguilar.

En el Canal del Congreso, han querido los dirigentes del partido en el poder bloquear a la oposición, pero por ley, no han podido.

La izquierda siempre pidió acceso gratuito a los medios de comunicación y ahora, con el poder, se niegan a que otras voces se escuchen en México. La pluralidad no existe para los socialistas. De ese tamaño es el miedo de perder el poder y la ambición de lograr el autoritarismo. Vivo reflejo del Noroñismo.

PODEROSOS CABALLEROS

SENADO: Quieren una prensa sometida y no la tendrán. Para completar en lo oscurito el plan siniestro, acorralan a los periodistas. Recordamos que Pablo Gómez, colocó un “corral” a prensa en San Lázaro, para que no deambularan buscando entrevistas para sus medios. En la sesión donde asistieron los ministros y magistrados de la Suprema Corte, mandaron al sótano del Senado a los reporteros. El domingo, ni siquiera los dejaron entrar a las instalaciones, que “son del pueblo”. Policías federales estaban dentro de las instalaciones. Ese es el temor que le tienen a la opinión pública. ¡Que vergüenza!

PAN: La debilidad de Jorge Romero en el liderazgo del PAN, es evidente. Está a dos fuegos. Uno es el gobierno que lo trae entre ceja y ceja, ante la amenaza de ir a fondo sobre las denuncias del “Cártel Inmobiliario” y el otro es la falta de apoyo de la mayoría de los delegados del partido de la derecha. Por ley, el PAN, debería tener la mesa directiva de San Lázaro, pero los rudos de Morena se niegan. Dolores Padierna y el grupo que pelea la presidencia a Ricardo Monreal, no quieren al PAN; ni a Kenia López, Margarita Zavala, Germán Martínez o a Federico Doring. Quien a alguien que puedan doblegar. Esto lo aceptan con la cabeza gacha los panistas. Triste historia, donde la voz del amo guinda, es la que impera.

ESTADO POR ESTADO

HIDALGO: En la entidad hay un debate sobre la ratificación de mandato del gobernador Julio Menchaca. Desde dentro de Morena, han hecho ruido para promover la petición con más de 236 mil firmas. Los acelerados del 2027, hacen mucho ruido. Sin embargo, Menchaca llega a su tercer informe con fuerza. Lo realizará esta misma semana.

RESPONSABILIDAD Y GOGERNANZA (ASG), UNAM: BBVA México, de Héctor Osuna, y la Universidad Nacional Autónoma de México, que lidera Leonardo Lomelí, renovaron su convenio institucional de colaboración. Es un acuerdo que desde 2013 ha destinado más de 2,336 millones de pesos a becas, investigación, infraestructura y actividades culturales. El convenio, que contempla entre sus iniciativas la tarjeta de crédito Afinidad UNAM, lo que ha beneficiado a 106,365 estudiantes de excelencia, muchos de ellos en condiciones económicas adversas.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

