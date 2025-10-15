Aprueba Legislativo la emisión de la Convocatoria para renovar el Consejo General de la CEAMO (17:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 15 de octubre. En el marco de la apertura del Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones, la LXVI Legislatura Constitucional aprobó con 39 votos el acuerdo de la Comisión Permanente de Salud para emitir la Convocatoria Pública a los Colegios Médicos del Estado que deseen presentar ternas de candidatas y candidatos a integrar el Consejo General de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO) para el periodo 2025-2029, quienes serán electos por esta Soberanía.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11, 12 bis y 12 ter de la Ley que crea la CEAMO; 63, 65 fracción XXIX, 66 fracción VIII, 71, 72 y 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 26, 33 y 42 fracción XXIX del Reglamento Interior del Congreso del Estado.

Este Consejo General se conformará por cinco consejerías que durarán en el cargo cuatro años, y lo presidirá el o la consejera que dentro de ellos elijan.

Durante la Sesión Extraordinaria Virtual, la diputada que preside la Comisión Permanente de Salud, Tania López López refirió que con esta acción se dará inicio al proceso de selección de integrantes del referido Organismo Público Autónomo de la Administración Pública del Estado de Oaxaca, que tiene como objetivo la promoción de la buena práctica de la medicina como medio para elevar la calidad de los servicios de atención médica.

Además, precisó que este acuerdo da paso a la reestructuración del Consejo General como una medida para hacer efectivo el principio de austeridad en el gasto corriente, sin afectar los servicios que presta la Comisión.

Para tal fin, los Colegios Médicos que realicen las propuestas tendrán como requisitos estar constituidos y registrados conforme a las leyes de la materia; tener cuando menos cinco años de haberse constituido y registrado; así como contar con domicilio en la entidad.

La terna con las propuestas de aspirantes la deberán presentar por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la ya referida convocatoria ante el órgano legislativo de Salud que preside la diputada Tania López, en la oficina ubicada en el segundo nivel, del edificio que ocupa el Congreso local en la dirección Calle 14 Oriente número 01 en San Raymundo Jalpan.

Dentro de la documentación que deberá reunir la y el candidato a Comisionada o Comisionado, Secretaria o Secretario Ejecutivo se encuentra ser ciudadana o ciudadano mexicano; tener 35 años de edad cumplidos a la fecha de su nombramiento; no haber desempeñado el cargo de Secretario o Subsecretario de Estado en el área médica, dentro de los tres últimos años inmediatos de su nombramiento; haberse distinguido por su probidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio y promoción de una buena práctica de la medina.

Asimismo, contar con Título o Cédula Profesional expedida por lo menos 10 años de antigüedad; no haber sido condenado por delito intencional o mediante resolución firme por delitos cometidos por razón de género, violencia familiar y delitos sexuales; no estar inscrito como persona deudora alimentaria o cualquier registro oficial; Currículum Vitae, acta de nacimiento, credencial para votar con fotografía, entre otros documentos que acrediten su profesión.

De igual forma se aprueba solicitar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca remita dos ternas de personas aspirantes a integrar la CEAMO, debiendo anexar los documentos requeridos en la misma convocatoria.

Una vez cumplido con los requisitos solicitados, la Comisión Permanente de Salud citará por medio de correo electrónico proporcionado, a cada una de las y los aspirantes quienes expondrán oralmente sus propuestas de trabajo, conocimientos y experiencia sobre el arbitraje médico, así como sus motivaciones para ocupar el cargo.

