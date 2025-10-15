Inicia la segunda etapa del programa “Tache al Bache” en la Zona Metropolitana de Oaxaca (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. El presidente municipal Ray Chagoya participó en el banderazo de arranque a la segunda etapa del programa de bacheo y reencarpetamiento “Tache al Bache”, una estrategia que forma parte del Mega Plan de Rehabilitación Vial de la Zona Metropolitana, impulsado en coordinación con el gobernador Salomón Jara Cruz.

Durante el evento, el edil capitalino destacó que esta nueva fase representa un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para mantener a Oaxaca de Juárez como una ciudad limpia, ordenada y segura. Los trabajos contemplan la atención de más de 100 kilómetros de calles y avenidas con una inversión superior a los 130 millones de pesos, priorizando las vialidades más afectadas por el reciente temporal de lluvias.

En su intervención, Ray Chagoya subrayó que el programa responde directamente a las necesidades de las y los vecinos, quienes han sido protagonistas del proceso de transformación urbana que vive la capital oaxaqueña. Añadió que cada tramo rehabilitado y cada bache reparado representan una mejora tangible en la vida cotidiana de miles de familias.

La primera etapa de “Tache al Bache” alcanzó la rehabilitación de 152 kilómetros de vialidades con una inversión de 192 millones de pesos, resultados que hoy se fortalecen con esta segunda fase. Las acciones iniciales comprenden la reconstrucción integral de la avenida Monte Albán, desde el Instituto Tecnológico hasta el crucero de Plaza Bella, incluyendo la revisión y mejora del drenaje pluvial, con el propósito de garantizar la durabilidad de las nuevas superficies asfálticas.

Chagoya resaltó que el trabajo en equipo con el gobernador Salomón Jara Cruz ha permitido avanzar con paso firme hacia una capital más funcional y moderna, en donde la energía, el territorio y la colaboración se traducen en resultados visibles para la ciudadanía.

El programa “Tache al Bache” forma parte de una inversión histórica destinada a obras de pavimentación, saneamiento, infraestructura educativa y servicios básicos en Oaxaca de Juárez, como parte del compromiso de la Primavera Oaxaqueña para transformar la capital.

