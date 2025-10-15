Envía Oaxaca brigada de ayuda para atender a la población afectada en Álamo, Veracruz: Protección Civil (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, este miércoles, una brigada de 32 servidores públicos del Gobierno del Estado partió hacia el municipio Álamo Temapache de Veracruz, para brindar apoyo humanitario a este territorio que resultó afectado por los recientes sistemas meteorológicos.

El personal movilizado por instrucciones del Gobernador Salomón Jara Cruz, participará en: operativos de búsqueda y rescate, atención prehospitalaria, así como en la remoción de árboles y escombros que obstaculizan el acceso a hospitales y vialidades; a fin de restablecer las condiciones de seguridad y movilidad en las zonas dañadas.

De igual forma, se enviaron víveres, agua y artículos de primera necesidad para atender a las comunidades más afectadas, lo cual reafirma el espíritu solidario y de cooperación de la Primavera Oaxaqueña con las entidades hermanas que enfrentan situaciones de emergencia.

La CEPCyGR mantiene comunicación permanente con las autoridades de protección civil de Veracruz, con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional y garantizar una respuesta inmediata y efectiva en beneficio de la ciudadanía.

