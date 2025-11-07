Sección XXII bloquea crucero de fonapas por rescisión de contrato de Jose Luis García Henestrosa (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. Maestros de la Sección de la delegación D-III-4 bloquearon esta tarde el crucero de fonapas en protesta por la rescis ión de contrato del profesor Jose Luis García Henestrosa.

Los inconformes señalan que esta es una muestra y mensaje al director del IEEPO Emilio Montero de que si golpean a uno se meten con todos los integrantes del magisterio oaxaqueño.

Expresaron que no permitirán esta arbitrariedad del Gobierno, ya que García Henestrosa pertenece al movimiento magisterial desde hace 298 años.

Por su parte, el maestro ofreció una disculpa a la ciudadanía por esta situación, “son los que menos culpa tienen de a veces de los errores administrativos y políticos que cometen las instituciones, cuando pretenden violentar los derechos laborales de cualquier trabajador de base”.

Manifestó que hoy llegaron 7 personas de jurídico del IEEPO, entre ellos, el titular del área jurídica para notificarle a través de un oficio, sin antes cubrir las formas legales y procedimientos legales.”

“Hoy a las 10:00 de la mañana y 7 personas, subordinados del área jurídica del IEEPO, llegan tomándome fotos, videos dentro de la oficina de la dirección general donde yo laboro y me entregan un documento de rescisión de mi contrato laboral después de 28 años sin argumentos sustentados”,

Indicó que esta acción, es un acoso laboral hacia su persona, sin sustento legal para rescindir un contrato.

Dijo que hay intereses mezquinos atrás que son los que están seguramente operando esta parte, “yo me dirijo con todo respeto a nuestra estructura del comité ejecutivo seccional en donde les hago el llamado fraterno, hoy están tocando a un compañero, no es José Luis, son compañeros de base que ha dado la cara por este movimiento, ha dado la cara por la base en su momento y en diferentes escenarios y lo hemos hecho por luchar por justicia”.

“compañeras y compañeros, me dirijo también a ustedes de base porque si hoy están tocando a José Luis, mañana serán ustedes, sin argumentos legales sin sustentos legales, por eso estamos aquí accionando”, expresó el ex integrante del comité seccional.

Recalcó que él nunca ha ejercido funciones de supervisor ni jefe de sector en sus 28 años de servicio, según la denuncia la hicieron dos personas que estaban bajo sus órdenes, “jamás he sido jefe de ningún compañero, jamás he desempeñado funciones de jefatura de supervisiones es ilógico mi clave es 100% Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y la he ostentado por 28 años, yo no tengo nada que esconder esto es un acoso laboral y una persecución política hacia mi persona”.

El maestro perteneciente a la Delegación D-III-4, dijo que se mantendrán en el lugar y pidió el respaldo de la dirigencia encabezada por Yenny Aracely Pérez Martínez así como el cuerpo jurídico de la Sección 22, “porque hoy están tocando a José Luis, el nombre es lo de menos, es el trabajador, es la persona, es un compañero de base, yo no tengo clave de confianza como dice en la denuncia en el documento que me entregaron, mi clave es 33890F, 100% administrativa y la he ostentado por 28 años”, finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir