Aprehende Fiscalía de Oaxaca a mujer por fraude por $2 millones en venta de inmueble, cometido en la región de la Costa (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión que permitió la detención de una persona del sexo femenino identificada como G.R.D. o I.R.D., por el delito de fraude, cometido en la región de la Costa.

De acuerdo con la denuncia penal, el 24 de marzo de 2024, la víctima, identificada como L.C.R. celebró un contrato de compraventa de una vivienda ubicada en el centro de la localidad de Bajos de Chila, perteneciente al municipio de San Pedro Mixtepec, por lo que, en cumplimiento del acuerdo, la víctima realizó depósitos a favor de G.R.D. o I.R.D., por la cantidad de dos millones de pesos, en una caja cooperativa ubicada en Puerto Escondido.

Sin embargo, G.R.D. o I.R.D. incumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, motivo por el cual la víctima presentó su denuncia ante la FGEO.

Derivado de ello, la Vicefiscalía Regional de la Costa inició las investigaciones correspondientes, que permitieron obtener una orden de aprehensión por el delito de fraude.

En cumplimiento al mandato judicial, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron un operativo que permitió la detención de G.R.D. o I.R.D., en calles del barrio Las Flores, en Bajos de Chila.

Tras su detención, G.R.D. o I.R.D., fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía de Oaxaca realiza labores ministeriales para sancionar a las personas que cometen delitos que atentan contra la paz social y los bienes patrimoniales de la ciudadanía para dar certeza legal y buscar la reparación del daño a favor de las víctimas.

