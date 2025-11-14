Reportan presunto robo a banco Bienestar en Santa María Mixtequilla (17:00 h)

Edwin Meneses

Santa María Mixtequilla, Oax. 14 de noviembre. Un presunto robo se registró en las instalaciones del Banco del Bienestar la mañana de este viernes, luego de que el personal detectara irregularidades al ingresar a sus labores.

El inmueble se encuentra a unos 150 metros del palacio municipal, hecho que ha generado sorpresa entre los habitantes.

Los trabajadores reportaron de inmediato que las puertas del banco estaban forzadas, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades municipales.

Elementos policiacos arribaron al sitio y procedieron a asegurar el área para evitar la alteración de posibles indicios.

De manera preliminar, se sospecha que el robo ocurrió durante la madrugada; no obstante, aún no se ha determinado si la alarma del banco llegó a activarse ni el monto exacto de lo sustraído.

Las autoridades tampoco han informado si existen registros en cámaras de vigilancia cercanas.

El lugar quedó bajo resguardo en tanto se espera el arribo de corporaciones estatales y personal de investigación, quienes deberán realizar las diligencias correspondientes para aclarar este inusual suceso ocurrido a plena vista del centro municipal.

