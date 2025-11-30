Oscar Wilde a 125 años de su muerte: ¿cuáles son sus frases más icónicas? 5 curiosidades del escritor (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. A 125 años de su muerte, Oscar Wilde vuelve a colocarse en el centro de la conversación cultural. Su figura, envuelta en ingenio, excesos, brillo literario y una vida personal que acabó en tragedia, sigue despertando fascinación. Hoy, su nombre resuena no solo por sus obras, sino por esa personalidad única que desafió a su época y pagó un precio devastador.

Recordarlo es traer de vuelta su talento, su ironía y una forma de mirar el mundo que incomodó a la sociedad victoriana. Y aunque los detalles de su tormentosa vida no aparecen en estos primeros párrafos, basta saber que su legado prevalece con una fuerza que ni el escándalo ni el olvido lograron borrar. Volvemos a él, a sus palabras y a las curiosidades que marcaron su existencia, para entender por qué sigue siendo una figura irrepetible.

Wilde, autor de Dorian Gray, permanece como uno de los grandes maestros del ingenio. Foto: Gemini IA para Eje Central

¿Quién fue Oscar Wilde y cómo murió?

Oscar Wilde fue uno de los grandes nombres del esteticismo, un movimiento que defendía la belleza por encima de cualquier utilidad moral o social. Nacido en Dublín en 1854, brilló como estudiante en Oxford y desde joven destacó por su carisma, su encanto y un estilo de vida tan meticuloso como provocador. Excéntrico, elegante, culto y dotado de un ingenio filoso, pronto se convirtió en el rostro más visible del famoso “arte por el arte”.

Wilde encontraba en la estética una forma de vida: ropa llamativa, poses cuidadas, frases mordaces y una personalidad que lo hacía imposible de ignorar. Ese magnetismo lo llevó a los salones más exclusivos, donde era admirado por unos y ridiculizado por otros. Entre su producción destacan “El retrato de Dorian Gray”, su novela más reconocida, y comedias como La importancia de llamarse Ernesto, Un marido ideal y El abanico de Lady Windermere, todas impregnadas de ironía y críticas a la hipocresía social.

Pero su vida dio un vuelco fatal cuando conoció a Lord Alfred Douglas, “Bosie”. Su relación, intensa y conflictiva, desató un escándalo público que terminó por destruirlo. El padre de Bosie, el Marqués de Queensberry, lo acusó de manera humillante, y aunque amigos le suplicaron no responder, Wilde decidió demandarlo por difamación. Ese fue el principio del fin. El juicio se volvió en su contra: cartas íntimas, testimonios y prejuicios sociales lo hundieron. Fue declarado culpable de “grave indecencia”, un eufemismo para la homosexualidad, entonces ilegal.

Pasó dos años realizando trabajos forzados. En prisión escribió De Profundis y, posteriormente, La balada de la cárcel de Reading. Cuando salió, todo estaba perdido: reputación, dinero, familia y salud. Adoptó el nombre de Sebastian Melmoth y se instaló en París, donde vivió en condiciones miserables. Murió el 30 de noviembre de 1900, a los 46 años, víctima de meningitis, solo y en una habitación de hotel que él mismo describió con una frase final que se volvió legendaria: “¡O se va ese empapelado o me voy yo!”.

¿Cuáles son las frases más conocidas de Oscar Wilde?

Estas expresiones, llenas de ingenio, sarcasmo y absoluta lucidez, siguen circulando más de un siglo después:

“Amarse a sí mismo es el comienzo de un idilio que durará toda la vida”.

“Perdona siempre a tus enemigos: nada les molestará más”.

“Sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados”.

“La vida es una cosa demasiado importante como para tomársela en serio”.

“¿Qué es un cínico? Es un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada”.

“El trabajo es la maldición de las clases bebedoras”.

A 125 años de su muerte, su vida sigue revelando la complejidad de un rebelde brillante. Foto: Sotherby’s

5 datos curiosos de Oscar Wilde

Era un maestro del estilo: Su forma de vestir era casi un espectáculo. Terciopelos, flores en la solapa, colores intensos y una presencia que no dejaba indiferente a nadie. Su novela más conocida: Aunque produjo ensayos, poemas y obras de teatro, su novela más conocida es El retrato de Dorian Gray, considerada un clásico inmediato. Fue un ícono del esteticismo: Defendía que el arte no tenía que enseñar nada, solo ser bello. Su frase más citada en este sentido: “Todo arte es más bien inútil”. Su juicio fue un circo mediático: Cartas, testimonios y rumores lo convirtieron en protagonista involuntario del escándalo más comentado de Londres. Adoptó un nombre falso tras salir de prisión: Usó el pseudónimo Sebastian Melmoth para intentar escapar del estigma social, pero su salud ya estaba irremediablemente dañada.

Ejecentral

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir