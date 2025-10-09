Amparan a Hernán Bermúdez contra orden de captura por delincuencia organizada (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. Hernán Bermúdez Requena, El abuelo, El Munra y/o Comandante H, obtuvo de un juez federal una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

El presunto líder del grupo criminal La Barredora se encuentra privado de la libertad en el penal federal del Altiplano, luego de que a finales de septiembre, un juez de control de la región judicial 9 de Villahermosa, Tabasco lo vinculó a proceso por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados.

Sin embargo, la medida cautelar no implica que el ex servidor funcionario salga de prisión. Dicha suspensión es para efecto de que quede a disposición del juzgado de amparo en lo que se refiere a su libertad y disposición del juez de control para la continuación del procedimiento.

“Se concede a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria”, señala el resolutivo.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal con residencia en el estado de México declaró infundada el recurso de queja de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión provisional que obtuvo Bermúdez Requena y que fu concedida por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal, contra el mandamiento de captura.

El magistrado Ricardo Garduño Pasten señaló que la medida cautelar impedía cumplimentar la orden de aprehensión y detener al exservidor público.

“El juez de distrito está diciendo que en dado caso que se ejecute la orden de aprehensión quede a su disposición en el lugar de reclusión y a las de las autoridades jurisdiccionales para la continuación del procedimiento, esto es, no implica que se esté diciendo que a través de esta suspensión vaya a ordenarse la libertad de la persona o no se pueda ejecutar la orden de aprehensión o alguna cuestión mayor, únicamente lo que dijo el juez fue que sí se ejecuta la orden quede a su disposición. Entonces, no hay alguna cuestión que pudiera ocasionarle un agravio al Ministerio Público y, además, los efectos dados a la suspensión son estrictamente apegados a lo que dice la Ley de Amparo”, señala la determinación del magistrado.

El pasado 17 de septiembre Mario Elizondo Martínez, juez de control del estado de México libró la segunda orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena, quien fue detenido en Paraguay, y expulsado de la nación sudamericana por haber ingresado de manera ilegal.

Bermúdez Requena será imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, huchicoleo, extorsión y secuestro, sin embargo, a la fecha la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aún no cumplimenta esta orden de captura en el ámbito federal.

La Jornada

