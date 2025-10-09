Inició rehabilitación de carretera en tramo Santo Domingo Tonalá de vía Huajuapan-Juxtlahuaca (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 9 de octubre. El presidente municipal de Santo Domingo Tonalá, Alí Martínez Martínez, comunicó que esta semana reiniciaron los trabajos de rehabilitación de la carretera Huajuapan-Santiago Juxtlahuaca, en la jurisdicción de la población que gobierna.

Indicó que luego de las pláticas y negociaciones que tuvo con la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes (SICT), se logró que iniciarán con los trabajos para mejorar la carpeta asfáltica del kilómetro 40 al 83.

“Estamos haciendo la supervisión, le hablamos a un ingeniero para que nos pudiera venir apoyar, porque nosotros sabemos de este trabajo. En realidad, no se va levantar la carpeta asfáltica como en otros lugares, nos dijeron que se va poner un sello, y grava en la parte de arriba. Donde hubo derrumbes se va rehabilitar y hacer las cuentas también. En realidad, el trabajo que se va realizar no es mucho, porque nuestra carretera aún se encuentra en buenas condiciones, no está tan mal como en otros lados”, aseguró.

Señaló que la empresa “Los Tuxtlas” hasta el momento está cumpliendo con parte de las peticiones que le hizo como presidente a nombre de los habitantes, porque está dando empleo a los habitantes de la cabecera municipal y agencias.

Martínez Martínez refirió que espera que en los próximos días la empresa utilice los camiones de volteo y demás maquinaria para el material pétreo, y la tercera petición, de cual esperan también su cumplimento, es la pavimentación de estacionamiento de la Deportiva.

“Mire a pesar de que hubo varios comentarios malos, que nuestra carretera estaba en riesgo, porque el ayuntamiento de Tonalá se oponía, en realidad nunca pasó eso. Teníamos algunas dudas con la empresa, fuimos al SICT Oaxaca para platicar con la empresa, y este es el resultado de la comunicación del trabajo que se está haciendo como municipio, para que se realicen la obras aquí en nuestra comunidad”, recalcó.

Dijo que a le comentaron en la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes delegación Oaxaca, que los trabajos no se habían iniciado porque se amplió el tiempo para culminar con la rehabilitación de la vía que dirige a Santiago Juxtlahuaca

