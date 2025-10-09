Llega hoy Carrera Panamericana a Oaxaca; hará parada en Nochixtlán (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 9 de octubre. Por al menos cinco municipios de la región Mixteca, pasarán los vehículos de la Carrera Panamericana, cuya actividad deportiva este año cumple 75 años de realizarse, cuyo lema es “Más Panamericana que nunca”.

El subdelegado de la Carrera Panamericana en la Mixteca, Alfredo Loranca Abad, compartió que la carrera inicia hoy jueves en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y los corredores a bordo de sus vehículos llegarían por la tarde-noche a la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Agregó que sería el viernes aproximadamente a las 7 de la mañana, desde el Templo de Santo Domingo de Guzmán, en la capital del estado, de donde arrancaría nuevamente hasta llegar a Huitzo, en donde harían la primera velocidad.

“Para iniciar la primera velocidad en Huitzo, por la carretera federal para llegar a Nochixtlán aproximadamente a las 8 de la mañana, van hacer un servicio y de ahí se vienen hacia Yanhuitlán,

Tamazulapam y finalmente Huajuapan, esperando que estén llegando a esta última ciudad aproximadamente a las 10 de la mañana”, abundó.

Refirió que los vehículos de la carrera solo cruzan por Huajuapan, porque la etapa de velocidad termina en Corral de Piedra, para después llegar hasta Santiago Miltepec, en donde inicia la siguiente velocidad, a donde llegarían alrededor de las 11 de la mañana del viernes.

Apuntó que posteriormente pasarían por Santiago Chazumba, así como otras poblaciones de Puebla, como Acatepec, El Zorrillo, Tehuacán, hasta llegar a la capital poblana.

Loranca Abad recalcó que este año los automóviles de la Carrera Panamericana únicamente harán servicio en Nochixtlán, en donde estarán por alrededor de una hora, y no se detendrán en Huajuapan, solo pasarán por las carreteras federales 190 y 125.

“El servicio solo va a estar en Nochixtlán, todo esto es por cuestión de logística, porque hacen el servicio en Nochixtlán. Mientras los competidores hacen las etapas de velocidad hacia Huajuapan y acaban en Tehuacán, por la autopista pueden tomar los servicios sin tener que venir siguiendo todo el trayecto de la carrera para montar el servicio y recibirlos en Tehuacán.

Por eso es más una cuestión de logística, que comercial o algún otro problema que tengamos en la región. Al contrario, es cuestión de eficientar el paso de la carrera”, señaló.

Adelantó que el actor mexicano, Gael García Bernal, pasará por la región Mixteca, al ser el invitado especial y para darle mayor relevancia al evento, conduciendo un vehículo Porsche, patrocinado por dicha marca, para competir en algunas etapas del evento de automovilismo más antiguo de México.

