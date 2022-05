AMLO no irá a la Cumbre de las Américas si EU no invita a Cuba (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. Al amagar con que no asistiría a la Cumbre de las Américas, a celebrarse en junio en Los Ángeles si EU no invita a Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió al país vecino a levantar el bloqueo económico que sostiene contra Cuba.

En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional el titular del Ejecutivo pidió que no debe de existir confrontación alguna entre países, pues aún con las diferencias que haya, se debe dialogar y hermanarse todos los americanos.

Cuestionado sobre si México no asistiría a la Cumbre en caso de que EU no invite a Cuba López Obrador declaró que no, y en su caso iría el canciller Marcelo Ebrard.

¿Sería un mensaje de protesta?, se le preguntó.

“Si porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”, respondió.

“No estamos para confrontarnos, aunque tengamos diferencias las podemos resolver dialogando pero no excluyendo a nadie a además nadie tiene el derecho a excluir” agregó.

Lo anterior luego de que Washington haya descartado invitar a este evento a Cuba. Nicaragua y Venezuela.

Esta mañana desde el Salón Tesorería el primer mandatario recordó que en cumbres pasadas se ha invitado a todos, por lo que ahora no tiene porqué ser distinto.

“Yo se estoy consiente que hay grupo de políticos en Estados Unidos que apuestan a la confrontación, que quisieran tener de rehenes a los pueblos de ameriza latina y el caribe, como es el caso del bloqueo a cuba que es muy promovido por políticos cubanos que tienen mucha influencia en Estados Unidos”, expresó.

En ese tenor consideró indebido el bloqueo de Estados Unidos a Cuba pues lo calificó de inhumano, además declaró que es una vileza utilizar una estrategia política de esa naturaleza con propósitos políticos electorales.

“No puede sufrir un pueblo, todo un pueblo por el interés de un grupo. Entonces el gobierno de Estados Unidos debe decidir sobre esto porque es un asunto de derechos humanos y, es un asunto que tiene que ver con la soberanía e independencia de los pueblos, la no intervención y la determinación de cada país”, agregó.

24 Horas

