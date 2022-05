WhatsApp Plus, ¿es ilegal esta aplicación? (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. Seguramente te has preguntado si ¿Es legal utilizar WhatsApp Plus y otros MODs populares de WhatsApp? ¿Qué peligros puede correr un usuario de estas aplicaciones no oficiales? ¿Pueden denunciarte o bloquearte la cuenta de forma permanente? Pues en esta oportunidad tratamos de aclarar todas estas dudas.

¿Es ilegal esta aplicación?

WhatsApp Plus no es legal como app, debido a que se ha creado usando ingeniería inversa sobre lo que es WhatsApp Messenger, lo que incumple sus términos, políticas y condiciones de uso. Aunque la puedes descargar sin problemas debes estar atento a los peligros que supone.

Como aplicación, WhatsApp Plus se ha desarrollado a partir de otra sin autorización de sus dueños. Es básicamente una copia de WhatsApp Messenger que utiliza su código fuente y lo cambia para brindar nuevas funciones. Según las políticas de propiedad intelectual y las condiciones de uso de su versión oficial la hace ilegal ejerciendo una violación de las condiciones de uso y términos que impone WhatsApp.

La compañía que está detrás de WhatsApp Messenger (distinguido como el WhatsApp oficial), jamás ha liberado el código de su aplicación para que terceros lo logren modificar. Al hacerlo sin autorización, se está cometiendo una infracción, aun cuando su desarrollador original jamás recibió una amenaza directa de sus dueños. Eso sí, pidieron borrar el APK y los links de descarga de los foros en los que se almacenaba a sus administradores.

Por lo tanto, el uso de WhatsApp Plus por parte de sus clientes no es ilegal debido a que no hay un código específico a la que acogerse, pero presume afrontar una cadena de riesgos. El principio de todos es que pueden ser baneados del servicio “por uso impropio”, lo que se puede entender como resultado de utilizar MODs. Como fue en el caso del 2015 cuando WhatsApp baneó de manera masiva las cuentas de los clientes de MODs de WhatsApp pidiendo desinstalar e instalar la versión legal si querían seguir utilizando el servicio.

Esta exacta política de uso se disminuyó con el tiempo dando espacio a los usuarios para volver a usar los MODs sin ver arduas sus cuentas. Aunque de forma periódica, WhatsApp sigue bloqueando las cuentas de los clientes de MODs, por lo que tú igualmente podrías ser afectado si decides usar WhatsApp Plus.

Debido a este perjuicio se han tomado otras medidas, que serán empleadas en el futuro frente a los creadores de los MODs y sus clientes que podría pasar a ser baneados temporalmente o restringidos después de instalar la aplicación oficial nuevamente, por lo que quedará directamente bloqueada la cuenta asociada al número de teléfono que se registró en la MOD.

¿WhatsApp Plus es seguro?

Otra de las preguntas que muchos usuarios preguntan está relacionada a la legalidad de la aplicación oficial, si es verdaderamente seguro utilizar WhatsApp Plus. Tratamos de dar contestación a esta duda que puede acarrear luego de la descarga de la aplicación.

Infortunadamente no podemos afirmar que utilizar WhatsApp Plus sea una aplicación 100% segura. Si bien es cierto, si queréis usar esta app modificada, os recomendamos que siempre la descarguéis de fuentes seguras. Puedes descargar el archivo .apk de whatsapp plus desde el periódico latarde.com.

El archivo APK que se ofrece para descargar y poder instalar la app sí es seguro y se encuentra libre de virus o malware. Exploramos en profundidad los archivos hospedados en nuestra web para avalar que todas las descargas son seguras, incluyendo la de WhatsApp Plus.

Aunque, la propia naturaleza de la aplicación genera muchas dudas en medio a su uso, gracias a que se trata de una aplicación desarrollada sin el permiso del propietario implicando varios riesgos:

Perder la cuenta de WhatsApp como se mencionó anteriormente

· No se garantiza la privacidad total de los mensajes: recuerda que WhatsApp Plus usa el código de WhatsApp Messenger y su estructura pero, resulta casi improbable saber en qué manos está quedando las conversaciones, si están siendo hospedada solo en los servidores legales de WhatsApp Messenger como ellos alegan o si están pasando mediante otros servidores que no tiene relación con Facebook y que permanece bajo el control de los desarrolladores de estos MODs.

