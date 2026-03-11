!Alerta si vas a ir al AICM! Taxistas han convocado a un bloqueo en los accesos a las terminales (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. ¡Alerta si vas a ir al AICM! La mañana del miércoles 11 de marzo podría ponerse caótica para quienes viajen desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que taxistas han convocado a un bloqueo en los accesos de las terminales.

Taxistas anuncian paro en el AICM y amenazan con bloquear accesos

La organización Transportación Terrestre Nueva Imagen A.C. difundió una convocatoria para realizar una manifestación este 11 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana.

Según el documento que circula entre operadores, el bloqueo será en los accesos a las Terminales 1 y 2 del aeropuerto, específicamente en las vialidades cercanas a la zona conocida como GOMA de la Terminal 1.

El gremio aseguró que durante la protesta ninguna empresa de transporte terrestre que opera en la zona ofrecerá servicios, lo que podría afectar a quienes se trasladen del aeropuerto.

¿A qué se debe la protesta de los taxistas del AICM?

Este bloqueo se debe a la falta de aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de las autoridades del aeropuerto, denunció el gremio taxista.

De acuerdo con los concesionarios, las aplicaciones de transporte operan dentro de áreas del aeropuerto donde la normativa actual no lo permite.

Pero lo que más preocupa son las iniciativas que se discuten en el Congreso para modificar la legislación. Ya que aseguran que podrían convertirse en un “traje a la medida” para beneficiar a los conductores de taxi por plataforma.

AICM responde demanda de taxistas: asegura que ya hay diálogo

A través de las redes del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el Grupo Aeroportuario Marina informó que ya sostuvo una reunión con 11 agrupaciones de taxis.

En dicha reunión se abordaron varios temas relacionados con el servicio de transportación terrestre, estableciendo distintas medidas para no afectar su trabajo, entre ellas:

Operativos de la Guardia Nacional para evitar servicios de plataformas. Reubicación de la bolsa de taxis de la Terminal 2 por la construcción de un nuevo estacionamiento. Instalación de nuevos módulos de transporte. Cambios en los puntos de venta dentro de las áreas de llegadas internacionales para cumplir con normas aduaneras.

Hasta ahora no está confirmado que el bloqueo se lleve a cabo, ya que las autoridades mantienen conversaciones con el sector. No obstante, el AICM recomienda a los usuarios:

Llegar con mayor anticipación al aeropuerto.

Consultar el estatus de vuelos

Considerar cortes viales en las inmediaciones.

Buscar rutas alternas para llegar a las terminales.

