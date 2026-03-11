Coalición regional de Trump pone a México ‘en el menú’ de la guerra contra cárteles, apunta analista (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. El bombardeo de un campamento de un grupo criminal surgido de la antigua guerrilla de las FARC, en la frontera entre Ecuador y Colombia, significó el viernes algo más que una operación militar puntual.

La acción conjunta entre Ecuador y Estados Unidos pasó casi inadvertida entre la avalancha informativa sobre la ofensiva en Irán, pero algunos analistas la interpretaron como una señal de la nueva fase de seguridad hemisférica que Washington busca impulsar para enfrentar al crimen organizado en América.

Horas después del ataque, doce mandatarios del continente se reunieron en Miami para discutir una estrategia regional contra los cárteles. El encuentro, en el que participaron líderes conservadores como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Daniel Noboa, sirvió al presidente estadounidense Donald Trump para delinear su postura: México es, a su juicio, “el epicentro de la violencia de los cárteles en la región”.

Una alianza con mensaje político

Durante su discurso, Trump afirmó que los grupos narcoterroristas deben ser enfrentados con “fuerza militar letal”. El mandatario incluso elogió con tono irónico a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como “muy buena persona”, pero que “teme a los cárteles”.

La cita dejó ausencias notables. México, Brasil y Colombia (tres de los actores más influyentes del continente) no resultaron convocados. Tampoco participaron Venezuela, Cuba ni Nicaragua.

México como tema, no como actor

Para el especialista en democracia y resolución de conflictos Luis Miguel Pérez Juárez, la exclusión mexicana envía una señal inquietante sobre el nuevo diseño de seguridad regional.

“No es positivo que haya una reunión sobre seguridad hemisférica y México no esté ahí. No hay forma de maquillarlo: es una mala noticia”, afirma.

El analista considera que la cumbre se convirtió en un espacio donde el país fue discutido como problema central del narcotráfico, pero sin tener capacidad de respuesta o negociación directa.

“Se habló de México como epicentro del fenómeno y se hicieron comentarios sarcásticos sobre su gobierno. Eso refleja una pérdida del peso político que históricamente tuvo como

interlocutor natural entre Estados Unidos y América Latina”, explica.

La lógica de la coalición

La creación de la alianza también cumple una función estratégica para Washington. Según Pérez Juárez, actuar acompañado por gobiernos de la región permite a Estados Unidos justificar acciones más agresivas contra el crimen organizado bajo el argumento de un consenso continental.

La proclamación firmada por Trump señala que la coalición entrenará fuerzas militares y coordinará operaciones para privar a los cárteles de control territorial y recursos financieros.

La estrategia se apoya además en la reciente designación de varios grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras.

En ese contexto, el especialista advierte que el discurso oficial estadounidense ya contempla la posibilidad de intervenir directamente contra esas redes en territorio

extranjero.

“No habrá una invasión a México, pero sí podrían darse ataques quirúrgicos contra grupos criminales en otros países sin consulta previa”, señala.

“Si no estás en la mesa…”

Para Pérez Juárez, el riesgo geopolítico radica precisamente en la ausencia mexicana

dentro del nuevo esquema de seguridad continental.

Citando una frase del primer ministro canadiense Mark Carney, durante su intervención en Davos, resume la situación con una advertencia: “Si no estás en la mesa, estás en el menú”.

La expresión, explica, refleja la paradoja actual. México, pese a ser el mayor socio comercial de Estados Unidos y uno de los países clave en la dinámica del narcotráfico regional, quedó fuera del espacio donde se definen las estrategias para enfrentarlo.

El desafío diplomático para el gobierno mexicano, concluye el analista, será “evitar que esa ausencia lo convierta en el principal objetivo de decisiones diseñadas por otros actores”.

