El Enduro llega a Mitla para la segunda fecha del “Campeonato Estatal de Enduro Oaxaca 2026” (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. La adrenalina de los llamados caballos de acero, regresa a los Valles Centrales, específicamente a San Pablo Villa de Mitla, con la segunda fecha del Campeonato Estatal de Enduro Oaxaca 2026, con el denominado “Desafío Ciudad de los Muertos”, la cita es el próximo sábado 21 y domingo 22 de marzo.

La pista Mictlán, ubicada en el Cerro de las Manzanitas, será el escenario para que los pilotos pongan a prueba su pericia y velocidad, en alguna de las ocho categorías de competencia. Para todos los aficionados al deporte motor, la entrada será gratuita, la junta de pilotos se tiene contemplada a las 9:00 de la mañana, mientras que la arrancada será a las 9:30 horas.

Las categorías participantes son las siguientes: Piwis, novatos, intermedios, avanzados, expertos, doble propósito y femenil. Los organizadores indicaron que, desde las históricas ruinas de Mitla, comienza el desafío, donde máquinas y pilotos se enfrentarán al terreno más exigente, en busca de ser los más rápidos para conseguir el mayor puntaje en la clasificación.

En lo que fue el inicio del Campeonato Estatal de Enduro, la pista las Azucenas del ejido Santa María, Zaachila, las emociones se vivieron desde el comienzo, con los motores a fondo en rectas, la pericia en curvas y la parte técnica en los descensos. No faltaron las caídas y las fallas mecánicas, que pusieron a prueba a mecánicos y pilotos, en lo que fue un reto de pericia y resistencia sobre las motocicletas.

Entre los mejores exponentes se puede mencionar a Christian Blanco en la categoría expertos, en la división de novatos, destacó Juan José Martínez, en intermedios Guillermo Ruiz fue de lo mejor sobre la pista de competencia, mientras que la categoría de avanzados, fue para Gabriel Guzmán Santiago, en tanto Jared Marvier se adjudicó la categoría doble propósito.

