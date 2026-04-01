Alerta Protección Civil por tormentas fuertes con viento y actividad eléctrica en diversas regiones de Oaxaca (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, durante la tarde y parte de la noche de este martes, se pronostican lluvias, chubascos fuertes y tormentas localmente intensas en diferentes regiones de Oaxaca.

Las zonas de mayor impacto serán Valles Centrales, Mixteca, Sierra Sur, Sierra de Juárez, Sierra de Flores Magón, así como algunas áreas de la Cuenca del Papaloapan.

Estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento fuertes, lluvias intensas y posible caída de granizo.

Por lo anterior, la dependencia exhorta a la población seguir las siguientes medidas preventivas: mantenerse alejada de artefactos eléctricos, evitar el uso de teléfonos con cable durante tormentas, no permanecer en playas, ríos, presas o cualquier cuerpo de agua.

Además de alejarse de muros, árboles, cables de luz y estructuras como vallas o espectaculares en riesgo de caer y, si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

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