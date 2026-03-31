¿Por qué se tapan los santos en Semana Santa? (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. Este domingo 29 de marzo inició de forma oficial la Semana Santa, una serie de fechas en las que se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo en la que no solo se nos invita a la reflexión, a asistir a misa o no comer carne, tradiciones que acompañan a la temporada vacacional de muchos estudiantes y trabajadores.

Sin embargo, la Semana Santa está cargada de un significado cristiano que incluso muchos momentos importantes como el Domingo de Ramos, el Jueves y Viernes Santos, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección, pero también tradiciones que muchas iglesias y templos se encargan de mantener vivas como es el tapar a todos los santos.

Durante esta temporada de Cuaresma es común ver que los santos de todas las iglesias están cubiertos con telas moradas o violeta, pues este color dentro de la religión está asociado con la penitencia, conversión, preparación y la sobriedad espiritual previo a la Pascua, pero pocas personas conocen la razón detrás de esta decisión de no dejar al descubiertas estas imágenes sagradas, y aquí te lo explicamos.

La razón detrás de cubrir todos los santos durante esta época del año viene desde la iglesia, donde se nos invita a olvidarnos de las distracciones visuales, para que así los pensamientos se concentren en su totalidad en la contemplación de la pasión, la muerte y resurrección de cristo, al menos así lo precisa el sitio Desde la Fe.

“La idea es que nada distraiga al cristiano en su proceso de conversión. Así podrá descubrir con mayor profundidad el amor de Dios a través de su hijo Jesucristo y en los santos un ejemplo a seguir”, precisa el sacerdote José de Jesús Aguilar, de la Arquidiócesis de México para Desde la Fe.

Entonces, al cubrirlas se permite darle el protagonismo necesario a Jesucristo; mientras que el color de las telas al ser morado nos lleva a este periodo de Cuaresma, es decir que al evitar las distracciones y la mente inundada en este momento del año los cristianos puedan conversar, reflexionar y orar como una forma de renovación interior y para fortalecer la relación con Dios.

Otra forma de verlo es como el “velo de la viudez” con el que se viste la iglesia y que a su vez, deja al templo vacío, al menos ante la vista con las telas moradas cubriendo cada imagen sagrada; sobre esto, el clérigo agrega que de esta manera podemos recordar que la fe es posible gracias a la obra de Cristo, “en su sufrimiento y muerte en la cruz”.

¿Cuándo se tapan los santos en Semana Santa 2026?

Esta tradición que se sigue en muchas iglesias y que no es obligatoria, inicia el

V domingo de cuaresma y dura hasta el Viernes Santo

; de hecho, para esta última fecha se comienzan a retirar progresivamente las telas violetas de los santos, de cruces y de otras imágenes religiosas y sagradas.

“Durante la celebración del Viernes Santo por la tarde se va descubriendo poco a poco la imagen de Cristo crucificado, hasta dejarla totalmente visible”, agregó el sacerdote José de Jesús Aguilar.

El Heraldo

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