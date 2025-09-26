Alebrijes recibe este domingo a las 17:00 horas en el estadio Tecnológico al Irapuato (15:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. Luego de obtener su primera victoria del torneo en calidad de visitante, al derrotar 2 goles por al conjunto de Dorados, los Alebrijes quienes sumar nuevamente 3 puntos en la Liga de Expansión MX, para ello regresan al estadio del instituto tecnológico este domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas para enfrentarse al Club Deportivo Irapuato.

Con relación al rival de la oncena oaxaqueña, la jornada pasa no tuvieron actividad, en su último duelo empataron a cero con Tepatitlán, el equipo fresero hasta el momento es séptimo de la clasificación general, con 11 unidades, producto de 3 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, con 11 goles a favor y 10 en contra. El cuadro oaxaqueño está en la posición 14 con 4 puntos, producto de 1 triunfo, 1 empate y 5 derrotas.

Como dato relacionado con la ofensiva de los Alebrijes, en esta temporada suman 10 goles a favor, siendo uno de los referentes al ataque, el jugador Julio Cruz, quien, con su reciente anotación de la jornada pasada ante el equipo de Dorados de Sinaloa, alcanzó al colombiano Danny Santoya, como máximo goleador histórico del club oaxaqueño, con 38 dianas.

La jornada 9 inicia este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas con el duelo entre Correcaminos y Venados, en ese mismo horario los Mineros de Zacatecas se miden a Tepatitlán, en tanto el sábado 27 de septiembre a las 19:00 horas, el Club Atlético Morelia recibe a los Potros de Hierro del Atlante, en ese mismo horario, Cancún será anfitrión del Tapatío, el último duelo del sábado será entre los Dorados de Sinaloa en contra de la Jaiba Brava a las 21:00 horas.

El domingo 28 de septiembre se contemplan únicamente dos partidos, a las 12:00 horas los Coyotes de Tlaxcala reciben al Club Atlético La Paz y cierran la jornada los Alebrijes de Oaxaca ante Irapuato. Para la jornada 10, el cuadro oaxaqueño visita el viernes 3 de octubre al conjunto Tapatío a las 17:00 horas en el estadio Akron.

