Preparatoria Abierta “José Vasconcelos”, una opción educativa para jóvenes y adultos de Oaxaca de Juárez (15:30 h)

2025/09/26  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura, informa que se encuentran abiertas las inscripciones todo el año en la Preparatoria Abierta “José Vasconcelos”, ubicada en el Centro Histórico de la capital.

Este espacio educativo ofrece la oportunidad de avanzar en la formación académica en áreas como comunicación, matemáticas, ciencias experimentales y ciencias sociales, brindando a jóvenes y personas adultas una opción flexible para concluir sus estudios de nivel medio superior.

Asimismo, como parte de las estrategias de apoyo al aprendizaje, se imparten cursos de regularización en Matemáticas e Inglés, que se desarrollan los lunes, martes y viernes en horario de 15:00 a 19:00 horas.

Con este esfuerzo, el Municipio de Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso de ampliar el acceso a la educación y de fortalecer el desarrollo académico de la población.

Para mayores informes e inscripciones acudir a la Calle Manuel García Vigil 215, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, o llamar al teléfono: 951 205 72 97 o comunicarse al WhatsApp: 951 165 36 90.

