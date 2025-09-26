Fiscalía de Oaxaca aprehende a una persona por desaparición de un hombre en Huautla de Jiménez (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la detención de una persona del sexo masculino identificado como A.P.A.V. por el delito de desaparición de personas cometida por particulares, hechos ocurridos en Huautla de Jiménez.

De acuerdo con la carpeta de investigación los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2019, cuando la víctima se encontraba en su negocio ubicado en el municipio de Huautla de Jiménez, quien salió después de recibir una llamada telefónica, sin embargo, al transitar por calles de ese municipio, fue interceptado por un grupo de personas, quienes lo amagaron con armas de fuego, lo sacaron de su vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Al tener conocimiento de estos hechos la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía General de Control Regional, inició la investigación correspondiente, por lo cual intervinieron en el proceso equipos multidisciplinarios quienes realizaron investigaciones integrales aplicando los protocolos de búsqueda y localización de personas, lo que permitió obtener una orden de aprehensión en contra de A.P.A.V. por el delito de desaparición de personas cometida por particulares.

Tras la detención de A.P.A.V. fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía General de Oaxaca refrenda su firme compromiso de aplicar la ley y no permitir la impunidad en los delitos de alto impacto, especialmente por su efectos tanto en las víctimas directas como indirectas, por ello, se busca garantizar el acceso a un adecuado proceso de procuración de justicia.

