Adios Tony Raab (19:54 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. The Romero and Senderos families join in the grief felt by the family of Anthony Raab, who died this afternoon at San Lucas Hospital in Oaxaca City.

Las familias Romero y Senderos nos unimos a la pena que embarga a los familiares de Anthony Raab quien esta tarde murió en las instalaciones del hospital San Lucas en Oaxaca.

Que el amor y el apoyo de amigos y familiares les brinden algo de consuelo.

May the love and the support of friends and family provide you with some comfort.

Rest in peace.

Descanse en paz.

Septiembre 2025.

