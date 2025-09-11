Ya a la venta los boletos para el Mundial 2026; guía paso a paso para comprar tus boletos (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. El sueño de vivir la Copa del Mundo en casa está más cerca que nunca; la FIFA ha puesto en marcha la venta de entradas para el Mundial 2026, un proceso que tendrá a millones de aficionados al borde de sus asientos.

El periodo de registro para el sorteo preferente de Visa dará inicio hoy, miércoles 10 de septiembre, a las 9:00 a.m. (hora de la Ciudad de México). Esta es la primera oportunidad para que los aficionados aseguren su lugar en la edición más esperada de la Copa Mundial de la FIFA™.

Requisitos

Para participar en esta primera fase de venta, es esencial que cumplas con los siguientes puntos:

Tener una tarjeta Visa : La primera fase de venta es exclusiva para tarjetahabientes Visa.

: La primera fase de venta es exclusiva para tarjetahabientes Visa. Crear un FIFA ID : Es un requisito indispensable para registrar tu interés y recibir notificaciones sobre el proceso de compra.

: Es un requisito indispensable para registrar tu interés y recibir notificaciones sobre el proceso de compra. Ser mayor de 18 años : Los participantes deben cumplir la mayoría de edad para poder registrarse en el sorteo preferente.

: Los participantes deben cumplir la mayoría de edad para poder registrarse en el sorteo preferente. No se requiere compra: No es necesario realizar una compra para registrarse en el sorteo ni para resultar ganador.

Cómo Hacerlo

El proceso de compra se llevará a cabo a través de un sorteo preferente. Sigue estos pasos para participar:

Crea tu FIFA ID : Si aún no lo has hecho, regístrate en FIFA.com/tickets y crea un FIFA ID.

: Si aún no lo has hecho, regístrate en FIFA.com/tickets y crea un FIFA ID. Registra tu interés: Al completar el registro, recibirás notificaciones sobre las fechas de venta y los detalles del proceso de compra.

Al completar el registro, recibirás notificaciones sobre las fechas de venta y los detalles del proceso de compra. Participa en el sorteo : Durante el periodo de registro, ingresa con tu FIFA ID para participar en el sorteo preferente de Visa.

: Durante el periodo de registro, ingresa con tu FIFA ID para participar en el sorteo preferente de Visa. Espera los resultados : Tras un proceso de selección aleatoria, si eres uno de los ganadores, recibirás una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre.

: Tras un proceso de selección aleatoria, si eres uno de los ganadores, recibirás una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre. Compra tus boletos: Se te asignará una fecha y hora específicas para adquirir tus boletos (sujetos a disponibilidad). El periodo de asignación de horarios dará inicio el 1 de octubre.

Una vez iniciada la venta, estarán disponibles boletos para partidos individuales, con opciones para adquirir boletos específicos por sede y por equipo.

Precios de los Boletos

El valor de las entradas varía según el partido y el asiento, ofreciendo un rango completo para todos los aficionados.

Boletos para los partidos de la fase de grupos: Tendrán un costo inicial de 60 USD, una opción accesible para vivir el sueño mundialista.

Asientos exclusivos para la final: El enfrentamiento definitivo entre las dos mejores Selecciones del mundo tendrá asientos que alcanzarán hasta los seis 730 USD.

Calendario a Seguir

Este es el cronograma de las fases de venta de boletos:

Registro para el sorteo preferente de Visa : Desde el miércoles 10 de septiembre a las 9:00 a.m. (hora de la Ciudad de México) hasta el viernes 19 de septiembre a las 9:00 a.m. (hora de la Ciudad de México).

: Desde el miércoles 10 de septiembre a las 9:00 a.m. (hora de la Ciudad de México) hasta el viernes 19 de septiembre a las 9:00 a.m. (hora de la Ciudad de México). Fases adicionales de venta : Comenzarán en octubre de este año y se extenderán hasta la final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026.

: Comenzarán en octubre de este año y se extenderán hasta la final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026. 2.ª fase: sorteo anticipado de boletos : Previsto del 27 al 31 de octubre. De forma similar a la primera fase, incluirá un periodo de registro y luego un proceso de selección aleatoria. Los ganadores recibirán horarios específicos para comprar boletos (sujetos a disponibilidad) entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

: Previsto del 27 al 31 de octubre. De forma similar a la primera fase, incluirá un periodo de registro y luego un proceso de selección aleatoria. Los ganadores recibirán horarios específicos para comprar boletos (sujetos a disponibilidad) entre mediados de noviembre y principios de diciembre. 3.ª fase: sorteo por selección aleatoria : Iniciará poco después del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™. En esta fase, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos una vez que se conozcan la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos.

: Iniciará poco después del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™. En esta fase, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos una vez que se conozcan la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos. Venta por orden de llegada: En la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada.

Consejos para comprar boletos

Registro: Crear FIFA ID en FIFA.com/tickets y regístrate en las próximas fases de venta.

Ser precavido: Compra solo en el sitio oficial de la FIFA. Evitar a toda costa revendedores o plataformas no autorizadas para no ser víctima de fraude.

Mantenerse atento: El proceso es largo. Revisar el correo electrónico constantemente y sigue las redes sociales oficiales de la FIFA para no perderte ninguna notificación.

