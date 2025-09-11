Canelo Álvarez enfurece y revela la petición que no le cumplieron para su pelea ante Terence Crawford (19:00 h)

Las Vegas, 10 de septiembre. Saúl Canelo Álvarez se alista para su próximo combate, el cual será ante el estadounidense Terence Crawford, a quien se medirá el próximo sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Esta ocasión, la pelea no será transmitida por televisión abierta, sino será a través de Netflix en donde se podrá ver, algo que no agradó del todo al pugilista mexicano, quien recientemente confesó que buscó que se transmitiera en México por señal abierta, pero no fue posible.

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron un espectacular careo a días de la pelea

¿Qué dijo Canelo Álvarez sobre la transmisión de su pelea?

“Fue un mal manejo que hicieron ahí. Obviamente en mi contrato siempre procuro tener los derechos de México para que la gente pueda disfrutarla gratis. Fue mala comunicación entre ellos que a final de cuentas me llevaron entre las patas” Canelo Álvarez

Saúl Álvarez confía en que no vuelva a suceder algo así en sus próximos combates, pues él desea que estos puedan estar al alcance de todo el público, razón por la que comúnmente, siempre lo transmite tanto Azteca 7 como Canal 5.

“Le vendieron a Netflix global exclusivamente para ellos, fue un error que espero no vuelvan a cometer”, añadió.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la pelea ante Terence Crawford?

El combate entre el mexicano y estadounidense se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre, se espera que se suban al ring pasando las 22:00 horas, tiempo del centro de México y podrá verse exclusivamente, por Netflix.

