Inaugura CECyTE Oaxaca Jornada de Formación Docente 2026-1 (09:15 h)

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 4 de febrero. Con el propósito de seguir alineando las prácticas pedagógicas al modelo de la Nueva Escuela Mexicana, este día fue inaugurada la Jornada de Formación Docente 2026-1, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, dirigido a maestras y maestros de Planteles y Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD).

Durante el acto inaugural, la Directora General, Blanca Martínez Guzmán, reiteró que uno de los compromisos del Gobernador Salomón Jara Cruz ha sido la actualización constante de los servidores públicos, para que esto a su vez sea la base que construya una educación más humana, inclusiva y acorde a la realidad.

En este sentido, destacó que del 3 al 6 de febrero serán capacitados 462 docentes en 17 cursos que tendrán como sedes el Plantel 01 Tlalixtac, la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS) y la Universidad del Istmo (UNISTMO).

Agregó que entre los cursos destacan: El poder de la energía: Innovación y Experiencia en el Aula; Taller de robótica de competencia; Herramientas de mejora continua: Lean Six Sigma e inteligencia artificial; Crear para Aprender II, Inteligencia Artificial Generativa para la Innovación educativa y recursos tecnológicos aplicados a la docencia, entre otros.

Cabe señalar que la ceremonia inaugural contó con la distinguida presencia de la Secretaria de Educación Pública, la Mtra. Delfina Guzmán; el Enlace Federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP Federal), Jorge Ángel Sibaja Mendoza, y el Subsecretario Alcide García Guzmán.

