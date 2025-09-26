Adán Augusto aclara sus millones: “Son producto de una herencia y juicios en Estados Unidos” (17:30 h)

Aseguró que los ingresos millonarios que aparecen en sus declaraciones corresponden a una herencia familiar y a litigios ganados en Estados Unidos, además de su actividad profesional y empresarial.
Herencia y juicios en Estados Unidos
López Hernández explicó que, tras años de litigio en cortes norteamericanas, él y sus hermanos lograron acceder a inversiones que su padre mantenía en bancos de Houston y en la firma Wells Fargo.
“Después de un largo juicio en Estados Unidos recibí dos pagos, producto de la herencia de mi padre, como consta en mis declaraciones patrimoniales y ante Hacienda”, señaló.
El senador añadió que actualmente mantiene otros procesos legales relacionados con un depósito de su madre y un departamento en Houston, también ligados a la herencia familiar. “Están en litigio, pero forman parte del patrimonio heredado”, precisó.
Ganado, arrendamientos y servicios profesionales
Además de la herencia, López Hernández dijo que sus ingresos provienen de diferentes actividades privadas: embarques de ganado registrados a nombre de su madre, arrendamientos y dividendos por intereses bancarios, así como su despacho notarial.
Detalló que en su declaración fiscal de 2023 reportó ingresos gravables por 22 millones de pesos y en 2024 por 24 millones, por los cuales pagó impuestos ante el SAT. “Yo nunca he escondido mis ingresos. Todo está en mis declaraciones de situación fiscal y patrimonial”, subrayó.
El exsecretario acusó a medios y adversarios políticos de emprender una campaña para desacreditarlo. “Hemos sido objeto de un ataque de la derecha conservadora; manipulan la información para dañar no solo a mi persona, sino a un movimiento como Morena”, dijo.
