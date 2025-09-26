Adán Augusto aclara sus millones: “Son producto de una herencia y juicios en Estados Unidos” (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. El senador, Adán Augusto López, salió al paso de las recientes acusaciones sobre presuntas irregularidades en su patrimonio.

Aseguró que los ingresos millonarios que aparecen en sus declaraciones corresponden a una herencia familiar y a litigios ganados en Estados Unidos, además de su actividad profesional y empresarial.

Herencia y juicios en Estados Unidos

López Hernández explicó que, tras años de litigio en cortes norteamericanas, él y sus hermanos lograron acceder a inversiones que su padre mantenía en bancos de Houston y en la firma Wells Fargo.

“Después de un largo juicio en Estados Unidos recibí dos pagos, producto de la herencia de mi padre, como consta en mis declaraciones patrimoniales y ante Hacienda”, señaló.

El senador añadió que actualmente mantiene otros procesos legales relacionados con un depósito de su madre y un departamento en Houston, también ligados a la herencia familiar. “Están en litigio, pero forman parte del patrimonio heredado”, precisó.

Ganado, arrendamientos y servicios profesionales

Además de la herencia, López Hernández dijo que sus ingresos provienen de diferentes actividades privadas: embarques de ganado registrados a nombre de su madre, arrendamientos y dividendos por intereses bancarios, así como su despacho notarial.

Detalló que en su declaración fiscal de 2023 reportó ingresos gravables por 22 millones de pesos y en 2024 por 24 millones, por los cuales pagó impuestos ante el SAT. “Yo nunca he escondido mis ingresos. Todo está en mis declaraciones de situación fiscal y patrimonial”, subrayó.

El exsecretario acusó a medios y adversarios políticos de emprender una campaña para desacreditarlo. “Hemos sido objeto de un ataque de la derecha conservadora; manipulan la información para dañar no solo a mi persona, sino a un movimiento como Morena”, dijo.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir