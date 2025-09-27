CURP Biométrica, inicia la cuenta regresiva: ¿Cuándo entra en vigor?, ¿tiene costo? Lo que debes saber (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre.A medida que se acerca su implementación oficial en octubre, la CURP biométrica sigue generando tanto interés como preocupación entre los mexicanos. Las dudas se centran principalmente en cómo funcionará este nuevo documento y qué tan seguros estarán los datos personales que recopilará.
Sin embargo, el uso de tecnología como el escaneo de huellas dactilares, reconocimiento facial e incluso del iris,ha encendido las alertas entre expertos en ciberseguridad, quienes advierten sobre los riesgos en el manejo de esta información sensible.
Si todavía tienes preguntas sobre la CURP biométrica, cómo obtenerla y si su uso será obligatorio, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para entender el funcionamiento de este nuevo documento y cuál será el proceso para tramitarlo.
¿Qué es la CURP biométrica y por qué es importante?
Cabe aclarar que esta nueva versión conservará el formato alfanumérico de 18 caracteres de la CURP actual.
El pasado 16 de junio, el Gobierno Federal publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que reforma la Ley General de Población para la creación de la CURP biométrica. Dicha norma también otorga a la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), la responsabilidad de recopilar y administrar los datos biométricos.
Asimismo, establece la creación de una Plataforma Única de Identidad, que estará bajo la gestión de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y que tendrá como objetivo operar la versión digital de este documento.
CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO)
Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses
Correo electrónico activo
El proceso de trámite incluirá la captura de huellas digitales, fotografía y otros datos biométricos, y se estima que durará entre 20 y 30 minutos.
¿Cómo se protegerán los datos biométricos?
La protección de los datos biométricos será una prioridad. Según la reforma, estos datos personales estarán protegidos conforme a las leyes y disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de datos personales. Esto incluye la implementación de protocolos de seguridad robustos para evitar el uso indebido de la información.
En entrevista con El Financiero, la empresa de ciberseguridad IQSEC advirtió que, aunque el proyecto es innovador, enfrenta riesgos considerables. Para mitigar posibles filtraciones o suplantaciones de identidad, propone:
Proteger la base de datos mediante cifrado avanzado y segmentación de información.
Asegurar integridad durante todo el ciclo de vida de la identidad.
Implementar mecanismos de autenticación multifactor y monitoreo constante del uso de la CURP.
