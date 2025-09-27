CURP Biométrica, inicia la cuenta regresiva: ¿Cuándo entra en vigor?, ¿tiene costo? Lo que debes saber (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre.A medida que se acerca su implementación oficial en octubre, la CURP biométrica sigue generando tanto interés como preocupación entre los mexicanos. Las dudas se centran principalmente en cómo funcionará este nuevo documento y qué tan seguros estarán los datos personales que recopilará.

Según ha dicho el Gobierno Federal, la CURP biométrica (que no reemplazará al INE como identificación oficial) busca modernizar la identificación ciudadana y agilizar los trámites oficiales.

Sin embargo, el uso de tecnología como el escaneo de huellas dactilares, reconocimiento facial e incluso del iris, ha encendido las alertas entre expertos en ciberseguridad, quienes advierten sobre los riesgos en el manejo de esta información sensible.

Si todavía tienes preguntas sobre la CURP biométrica, cómo obtenerla y si su uso será obligatorio, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para entender el funcionamiento de este nuevo documento y cuál será el proceso para tramitarlo.

La CURP biométrica ya es oficial desde el pasado 17 de junio, pero su emisión comenzará a partir de octubre de este año. (IA)

¿Qué es la CURP biométrica y por qué es importante?

La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que incorpora elementos de identificación como fotografía, huellas digitales, escaneo del iris, firma electrónica y un código QR.

Cabe aclarar que esta nueva versión conservará el formato alfanumérico de 18 caracteres de la CURP actual.

El pasado 16 de junio, el Gobierno Federal publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que reforma la Ley General de Población para la creación de la CURP biométrica. Dicha norma también otorga a la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), la responsabilidad de recopilar y administrar los datos biométricos.

Asimismo, establece la creación de una Plataforma Única de Identidad, que estará bajo la gestión de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y que tendrá como objetivo operar la versión digital de este documento.

¿Cuándo entra en vigor la CURP biométrica?

La CURP biométrica entró en vigor el 17 de julio, tras su publicación en el DOF. Desde entonces, comenzó un plazo de 90 días naturales para que tanto instituciones públicas como privadas tomen las medidas necesarias para adoptarla.

Lo anterior significa que el próximo 14 de octubre iniciará la emisión digital de la nueva CURP, la cual se espera que sea obligatoria a partir de febrero de 2026.

¿Dónde se tramita la CURP biométrica?

El trámite de la CURP biométrica se realizará en las oficinas del Registro Civil. A partir de la fecha de implementación, las autoridades establecerán los módulos donde se podrá realizar el trámite.

En la fase piloto, ya se han habilitado módulos en algunos estados, incluyendo Veracruz, Ciudad de México y el Estado de México.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la CURP biométrica?

Para obtener la CURP biométrica, los ciudadanos deberán presentar una serie de documentos, que pueden incluir:

Acta de nacimiento certificada y actualizada

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO)

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses

Correo electrónico activo

El proceso de trámite incluirá la captura de huellas digitales, fotografía y otros datos biométricos, y se estima que durará entre 20 y 30 minutos.

¿Cómo se protegerán los datos biométricos?

La protección de los datos biométricos será una prioridad. Según la reforma, estos datos personales estarán protegidos conforme a las leyes y disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de datos personales. Esto incluye la implementación de protocolos de seguridad robustos para evitar el uso indebido de la información.

En entrevista con El Financiero, la empresa de ciberseguridad IQSEC advirtió que, aunque el proyecto es innovador, enfrenta riesgos considerables. Para mitigar posibles filtraciones o suplantaciones de identidad, propone:

Proteger la base de datos mediante cifrado avanzado y segmentación de información.

y segmentación de información. Asegurar integridad durante todo el ciclo de vida de la identidad.

Implementar mecanismos de autenticación multifactor y monitoreo constante del uso de la CURP.

El FInanciro/Fotoarte: El Financiero / Crédito: IA /Shutterstock

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir