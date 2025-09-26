Fallece a los 30 años la etíope Shewarge Alene, triple ganadora del Maratón de la CDMX (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. La etíope Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo a principios de este año, murió hoy a los 30 años de edad. De acuerdo a diversos reportes, la corredora se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue trasladada de urgencia al hospital pero lamentablemente falleció poco después. No se especificó la causa de la muerte.

El Maratón de Estocolmo informó sobre el deceso a través de un comunicado en redes sociales. “Con profundo pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”.

Alene forjó una carrera exitosa, al registrar 12 victorias en las 27 competencias en las que participó como profesional. Vivió un tiempo en la ciudad de México en donde conquistó las ediciones (2012, 2014 y 2015 y subcampeonato 2021) del Maratón capitalino y se impuso en la misma prueba en Mérida, Ciudad Juárez, Santiago de Chile, Huancayo Perú, Bangkok, entre otros.

En enero estableció una nueva marca personal de 2:29:34 en el Maratón de Tata Mumbai, aunque el Maratón de Estocolmo, a finales de mayo, fue probablemente su mayor logro al imponerse con un tiempo de 2:30:38. Ese triunfo se sumó a su lista de victorias alrededor del mundo.

De acuerdo con Times of India, la maratonista vivió un tiempo en México y regresó en meses recientes a Etiopía para entrenar. “Hemos perdido a una gran atleta y un modelo a seguir para los jóvenes”, declaró un entrenador etíope a la prensa.

