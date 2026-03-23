Presentan iniciativa en el Congreso local para el fortalecimiento y desarrollo cultural en municipios del estado (11:05 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 23 de marzo. Con el propósito de fortalecer la protección, promoción y preservación de la identidad cultural y los saberes ancestrales de las comunidades indígenas y afromexicanas, la diputada Karla Clarissa Bornios Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado que plantea reformar diversas disposiciones del marco normativo municipal para ampliar las atribuciones de los ayuntamientos en materia cultural.

En este sentido, se establece que, además de impulsar actividades culturales, deportivas y recreativas, las autoridades municipales deberán acompañar e incentivar iniciativas comunitarias orientadas a la conservación de expresiones culturales tanto materiales como inmateriales, tales como artesanías, lenguas indígenas, tradiciones, rituales y memoria histórica.

Asimismo, se propone que el Instituto Municipal de la Juventud de cada municipio promueva de manera activa los valores y la identidad cultural entre adolescentes, incorporando acciones que fortalezcan el arraigo y el reconocimiento de las tradiciones locales en este sector de la población.

En cuanto al fortalecimiento del tejido social, la iniciativa establece que la promoción de valores históricos y cívicos deberá orientarse a consolidar la cohesión comunitaria, reconociendo la cultura como un elemento articulador de la vida social. De igual forma, se incorpora la perspectiva de género y la pertinencia cultural en la formulación de políticas públicas, garantizando que los programas municipales respondan a las características propias de cada región.

La propuesta también contempla la habilitación de espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales, mediante talleres, jornadas y acciones comunitarias que permitan a las nuevas generaciones conocer, valorar y preservar su patrimonio cultural.

De igual manera, se establece que en los municipios con presencia de pueblos indígenas y afromexicanos se deberán impulsar acciones específicas para la conservación de sus lenguas, usos, costumbres, recursos naturales, expresiones artísticas y formas de organización social, privilegiando el acompañamiento a las iniciativas propuestas por sus instituciones comunitarias.

La legisladora Bornios Peláez indicó que la cultura constituye un pilar del desarrollo humano sostenible, al ser fuente de identidad, creatividad e innovación, además de contribuir a las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo. Reconoció que la diversidad cultural es patrimonio de la humanidad y un elemento esencial para la construcción de comunidades inclusivas y resilientes.

Subrayó que el fortalecimiento del marco jurídico municipal en materia cultural responde a compromisos internacionales y nacionales, como la Agenda 2030 y el reconocimiento constitucional del derecho al acceso a la cultura, así como a la necesidad de consolidar políticas públicas que promuevan la participación comunitaria, la preservación del patrimonio y la reconstrucción del tejido social desde el ámbito local.

La iniciativa mediante la cual se propone reformar diversas fracciones del artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado fue turnada a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.

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