Activan supervisores de la S-22 bloqueos en la ciudad (11:40 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. Como lo anunciaron supervisores y jefes de sector de la Sección XXII bloquean el crucero de fonapas ante la falta de atención a sus demandas por parte de funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública (Ieepo).

Los inconformes manifestaron que hasta el momento, luego haberse instalado en plantón permanente en el zócalo capitalino, con un autobús del BinniBus impiden la circulación en esta importante vía que comunica el centro con la parte norte de la ciudad.

