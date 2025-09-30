Por últimas lluvias, se agrava pésimo estado de caminos en Chalcatongo de Hidalgo (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 30 de septiembre. El representante de Antorcha Campesina en la Mixteca, Cesar Hernández Olivera, denunció que a consecuencia de las últimas lluvias se agravó el pésimo estado en que se encuentran, algunos caminos que dirigen a la cabecera municipal de Chalcatongo de Hidalgo.

“Una serie de vecinos, han comenzado a manifestar, pues su inconformidad por las pésimas condiciones en que se encuentran los caminos que conducen a la cabecera municipal de Chalcatongo de Hidalgo. Los caminos que no están siendo revestidos, atendidos, y que desafortunadamente están presentando severos daños que provocan inseguridad, malas condiciones para transportarse, demora en los trayectos, y por tanto afectación en el comercio, atención a salud y otros factores”, indicó.

Refirió que las condiciones de los caminos contrastan con los discursos oficiales de los gobiernos de Morena, quienes aseguran que se están atendiendo este tipo de demandas.

Hernández Olivera señaló que en donde es más notorio el daño a los caminos, es en las comunidades de Cañada Morelos, Aldama y La Unión, lo cual afecta a sus habitantes que comercializan y transitan a la cabecera municipal de Chalcatongo de Hidalgo.

“Viendo el fenómeno y hecho, nos hemos acercado a tres de los vecinos y de la autoridad auxiliar al ayuntamiento municipal, quienes nos han informado, por un lado, es que tratarán de dar algún revestimiento o rastreo al tal camino. Desafortunadamente con los recortes constantes que ha habido a los ayuntamientos sobre sus recursos, no solo en Chalcatongo, a nivel estatal y federal, literal en todo el país, los ayuntamientos ahora cuentan con menos recurso para atender este tipo de situaciones”, recalcó.

Dijo que Cañada Morelos, Aldama y La Unión, son solo tres agencias del municipio de Chalcatongo de Hidalgo, que se encuentran a 30 o 40 minutos de la cabecera municipal, pero ahora por las pésimas condiciones de los caminos se han hasta más de una hora.

Adelantó que como Antorcha Campesina en los próximos días buscarán acercarse a Caminos Bienestar (CABIEN), para solicitar su intervención y mejorar los caminos, que por las últimas lluvias agravó el pésimo estado en que se encuentran.

