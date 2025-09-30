Murió Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’ y ‘La rosa de Guadalupe’ (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. Carlos Arau, reconocido por su participación en producciones como Vecinos y otras series populares de la televisión mexicana, falleció este fin de semana. Su partida generó gran pesar entre sus colegas del medio artístico, así como entre los seguidores que lo recordaban por su carisma.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), a través de sus redes sociales. En su mensaje compartieron sus condolencias con la familia del actor:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, informaron. Sin embargo, la institución no ofreció detalles sobre la causa del fallecimiento.

Familiares y colegas se despiden de Carlos Arau

Entre las primeras reacciones tras la noticia, destacó la publicación de Tihui Arau, familiar del actor y también hija del músico Sergio Arau.

Desde su cuenta de Facebook, compartió imágenes del actor y un mensaje especial que también funcionó como una invitación para recordar su legado.

“Descanse en paz, el actor y comediante Carlos Arau. Para recordarlo les comparto algo de su trayectoria… Si gustas contarnos un buen recuerdo que tengas con él, nos gustaría leerlo. Gracias”, escribió.

El actor Eduardo España, compañero de Arau en la serie Vecinos, también expresó su pesar por la pérdida a través de redes sociales:

“Q.E.P.D. nuestro compañero actor Carlos Arau. Mis condolencias para su familia”, publicó.

¿Quién fue Carlos Arau?

Aunque no se conocen muchos datos sobre su vida personal, Carlos Arau formaba parte de una familia con vínculos con el medio artístico, al ser pariente del músico y cineasta Sergio Arau.

Desde joven mostró inclinación por la actuación, y durante los años 90 inició su trayectoria en el cine mexicano.

Su trabajo en películas como Extraños caminos, Mujeres insumisas, Julio y su ángel y Perdita Durango le permitió compartir escena con importantes figuras del cine, entre ellas el actor español Javier Bardem.

Producciones en las que participó Carlos Arau

Durante su carrera, Carlos Arau fue parte de varias series y telenovelas que marcaron la televisión mexicana. Algunos de sus trabajos más recordados incluyen:

Vecinos

La rosa de Guadalupe

La familia P. Luche

Hospital El Paisa

La Madrastra

Eternamente amándonos

Excélsior

