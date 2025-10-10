Activan protocolo de emergencia en Juchitán por incremento del nivel del río Los Perros (07:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 10 de octubre. Autoridades municipales activaron esta noche el protocolo de emergencia ante el preocupante incremento del nivel del agua en el río Los Perros, que alcanzó los 2 metros con 50 centímetros. La medida busca prevenir afectaciones mayores, especialmente en las zonas bajas del municipio.

De acuerdo con reportes de Protección Civil, el agua ya se ha comenzado a manifestar en varias calles de las colonias Séptima, Octava y Novena Sección, donde se reportan encharcamientos y riesgo de anegaciones en viviendas cercanas a las márgenes del afluente.

El presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, acompañado del director de Protección Civil, realizó un recorrido nocturno por las zonas más vulnerables para evaluar la situación y coordinar acciones de prevención junto con personal de seguridad y servicios municipales.

Aunque las lluvias han cesado en la región del Istmo, el escurrimiento de agua proveniente de la Sierra ha provocado que el nivel del río continúe aumentando, lo que mantiene la alerta activa ante una posible inundación en las próximas horas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar zonas inundadas y, en caso necesario, acudir a los refugios temporales que ya se encuentran habilitados.

También pidieron a los habitantes de zonas de riesgo preparar documentos importantes y pertenencias esenciales ante una posible evacuación.

