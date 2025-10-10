Localizan a Itzel Díaz dentro de una cisterna en Tepetlixpa (20:30 h)

Estado de México, 9 de octubre. Itzel Díaz González, de 23 años, fue encontrada sin vida en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México, luego de ser reportada como desaparecida desde el pasado 7 de octubre, confirmaron autoridades municipales de Ozumba.

Aseguraron que la familia de la joven de 23 años ya fue informada y recibe apoyo.

La mujer fue vista por última vez cuando salió a cenar con un amigo de Tepetlixpa. Un día después, el sujeto acudió a declarar ante las autoridades de forma voluntaria, pero afirmó desconocer su paradero.

Sin embargo, las pruebas recabadas condujeron a la inspección de su vivienda, donde finalmente fue encontrado el cuerpo de la joven.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el hallazgo se realizó durante un cateo efectuado este jueves en el domicilio del hombre.

Las autoridades informaron que se inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer los hechos.

