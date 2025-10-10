Este viernes se mantendrán lluvias fuertes en la Costa, Istmo, Mixteca y Sierra Sur (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se mantendrán lluvias fuertes con intervalos de aguaceros locales, con mayor probabilidad en la Costa, porción sur del Istmo de Tehuantepec, Mixteca alta y Sierra Sur. En el resto de la entidad serán moderadas con ocasionales tormentas.

Estas condiciones se deben a la vaguada monzónica, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y la aproximación de una nueva onda tropical.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se presentarán nieblas en zonas serranas al amanecer, asociadas con bajas temperaturas debido a la poca radiación solar; en tanto, el oleaje permanecerá ligeramente elevado a lo largo de la zona costera.

La tormenta tropical “Raymond” se desplaza sobre el Pacífico central, sin riesgo para el estado.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 25 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 32 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 25 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 38 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 22 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 23 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

