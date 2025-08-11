Activa Municipio de Oaxaca de Juárez el Plan Lluvia Segura ante precipitaciones registradas esta tarde (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. Ante la lluvia registrada esta tarde en la capital oaxaqueña, el Gobierno Municipal que encabeza Ray Chagoya activó el Plan Lluvia Segura, a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, con el objetivo de prevenir riesgos y atender de forma inmediata cualquier contingencia.

Personal de la dependencia realiza recorridos de supervisión para verificar posibles daños, entre los que destacan la caída de ramas y árboles en distintos puntos de la ciudad, como en la calle Palmeras esquina con Emilio Carranza, en la colonia Reforma, así como en el cruce de las calles Rayón y Fiallo.

Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil:

• Mantenerse informada a través de canales oficiales.

• Evitar cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes fuertes.

El Gobierno Municipal continuará atento a la evolución de las condiciones climáticas para salvaguardar la seguridad de las y los habitantes de Oaxaca de Juárez.

