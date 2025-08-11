Intensas lluvias en CDMX afectan vuelos en AICM (21:12 h)

Ciudad de México, 10 de agosto. Autoridades de la CDMX permanecen en estado de emergencia debido a las fuertes lluvias registradas este domingo 10 de agosto, las cuales impiden la llegada de vuelos en el AICM, causaron un cortocircuito en la Línea 2 del Metro y diversas colonias con problemas de encharcamientos.

Ante las condiciones meteorológicas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se mantiene cerrado hasta nuevo aviso, sin arribo o despegue de vuelos. Entre los cambios de itinerario, se reportó que el vuelo 385 de Aeroméxico, de Los Cabos a CDMX, fue desviado rumbo a Aguascalientes.

Además, reportan que los vuelos internacionales lo están mandado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México.

Dichos vuelos corresponderían los provenientes de ciudades como: Londres, Washington, Orlando.

Además de vuelos del AICM, lluvias dejan más afectaciones en la CDMX

En zonas como el Centro Histórico, Condesa, Roma y Santa María la Ribera, se registran diversas inundaciones, en tanto elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan labores de emergencia.

En el primer cuadro de la capital, las intensas lluvias provocaron una inundación frente a la sede del Gobierno capitalino, en el Zócalo de la CDMX. Las anegaciones se replicaron sobre Avenida Reforma, a la altura de “El Caballito”.

Derivado de las fuertes lluvias, un incendio por corto circuito provocó la suspensión parcial del servicio en las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad de Línea 2 del Metro, donde usuarios quedaron desalojados.

En la zona poniente de la capital, usuarios de la Línea 3 de Cablebús quedaron desalojados de las unidades debido al registro de tormenta eléctrica.

En tanto, en la zona sur, usuarios en redes sociales compartieron imágenes de vehículos varados por inundación en Calzada de Tlalpan, entre Galeana y Morelos.

